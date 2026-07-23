Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực chuyển đổi số

Ngày 23/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và chính quyền tỉnh Gunma đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm kinh tế “Thúc đẩy hợp tác công-tư trong lĩnh vực chuyển đổi số” tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự buổi tọa đàm về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, về phía tỉnh Gunma có Thống đốc Yamamoto Ichita, Phó Thống đốc Yasuhiro Otsuka và lãnh đạo các sở, ngành.

Ngoài ra, còn có đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản và doanh nghiệp tỉnh Gunma tham dự buổi tọa đàm.



Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá chủ đề buổi tọa đàm kinh tế có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu giờ đây không chỉ dựa trên chi phí lao động hay quy mô thị trường, mà ngày càng được quyết định bởi năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số.

Trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh, an ninh kinh tế và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng đang định hình lại mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cũng cho biết trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột mới của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh buổi tọa đàm chính là hành động cụ thể nhằm biến các cam kết cấp cao thành các chương trình hợp tác thiết thực giữa các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu hai nước.



Đại diện cho tỉnh Gunma, Thống đốc Ichita đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của địa phương này trong lĩnh vực chuyển đổi số. Ông cho biết chính quyền tỉnh luôn quan tâm tới việc đưa Gunma trở thành một trong những địa phương dẫn đầu của Nhật Bản về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp thông minh.

Thống đốc Ichita cũng bày tỏ mong chờ sự hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp của địa phương sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.



Trong tiến trình chuyển đổi số toàn cầu, ứng dụng AI và tự động hóa chính là chìa khóa để tạo nên bước nhảy vọt về năng suất. Nhật Bản đang thể hiện tầm nhìn chiến lược khi tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số gắn liền với AI và Robotics, với dự báo thị trường Robot AI sẽ đạt 60.000 tỷ yen (khoảng 368 tỷ USD) vào năm 2040, đóng góp tới 1,6% tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế mỗi năm.

Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự lan tỏa, thách thức lớn nhất chính là nguồn nhân lực khi nhu cầu thực tế cần tới 30.000 kỹ sư và chuyên gia trực tiếp hướng dẫn, triển khai tại cơ sở.

Yêu cầu đó mở ra cơ hội hợp tác chiến lược đầy tiềm năng giữa Việt Nam và tỉnh Gunma trên ba trụ cột về nguồn nhân lực số, năng lực triển khai và hợp tác công nghệ chiều sâu. Sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam vừa góp phần giúp Nhật Bản giải bài toán tối ưu hóa nguồn lực, vừa tạo điều kiện để các kỹ sư Việt Nam cùng phát triển và hoàn thiện các giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ thị trường hai nước.



Để thúc đẩy hiệu quả và thực chất sự hợp tác giữa hai bên, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cam kết sẽ phát huy vai trò cầu nối tin cậy, đồng hành cùng tỉnh Gunma, các bộ, ngành, địa phương, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể về đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.



Cũng trong buổi tọa đàm, Tổ chức Hỗ trợ Công nghiệp tỉnh Gunma và Đại học FPT cùng FPT Japan Holdings đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây được mong đợi là hạt nhân lan tỏa các chương trình hợp tác thiết thực khác giữa Việt Nam và tỉnh Gunma./.

Phát triển công nghệ 'Made by Vietnam' đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế Chuyên gia Tạ Đức Tùng kỳ vọng có thêm nhiều dự án hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm giữa doanh nghiệp Việt Nam và các phòng thí nghiệm tại Nhật Bản, từ đó hình thành những công nghệ “Made by Vietnam."

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