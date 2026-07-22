Gắn kết cộng đồng, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, ngày 22/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự buổi gặp có lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam cùng khoảng 20 đại biểu đại diện các hội đoàn người Việt Nam, gồm Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Hội Phật tử, Hội Trí thức, Hội Doanh nghiệp, Hội Thanh niên Sinh viên, Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam-Nhật Bản và một số tổ chức, hội đoàn cộng đồng khác.



Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã thông tin với đoàn công tác về tình hình địa bàn và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam.

Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đa phần là người trẻ, nhưng đã có những đóng góp rất thiết thực cho quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản, luôn hướng về quê hương đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy chụp ảnh với đại diện các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết trong các cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, giới chức lãnh đạo sở tại đều đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt với xã hội Nhật Bản cũng như góp phần thúc đẩy giao lưu giữa hai dân tộc.



Đại diện các hội đoàn cho biết cộng đồng hiện có hơn 700.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản. Các tổ chức cộng đồng, hội đoàn người Việt Nam có sự phát triển nhanh chóng và lớn mạnh, gần như phủ kín các địa phương trên khắp Nhật Bản.

Các đại biểu đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại sứ quán đối với công tác cộng đồng.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản luôn hướng tới sự đoàn kết cộng đồng, xây dựng hình ảnh người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng lớn mạnh và có sự đóng góp tích cực hơn đối với Nhật Bản cũng như hỗ trợ lẫn nhau hội nhập và chấp hành luật pháp sở tại, quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam với Nhật Bản.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu thông tin với Đoàn về những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Với tinh thần đó, các đại biểu đã đóng góp một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở Nhật Bản nói riêng và nước ngoài nói chung.



Phát biểu tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã thông tin một số diễn biến, tình hình trong nước và định hướng phát triển đất nước đối với đại diện cộng đồng.

Ông cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp và biểu dương những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đối với sự phát triển trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.



Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc bày tỏ mong muốn bà con, kiều bào giữ gìn văn hóa truyền thống lịch sử dân tộc, ngôn ngữ, tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đóng góp nguồn lực xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán và các cơ quan liên quan tổ chức các sự kiện kết nối để tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết cộng đồng, đồng thời huy động trí thức, công nghệ, nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trao tặng quà cho các tổ chức, hội đoàn đã có những đóng góp quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản./.

Làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam tiếp tục coi Nhật Bản là đối tác quan trọng và mong muốn làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

​