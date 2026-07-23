Các nhà nhập khẩu dầu châu Á tìm lộ trình thay thế vòng qua châu Phi

Trước làn sóng tấn công của lực lượng Houthi vào các tàu chở dầu tại Biển Đỏ, ít nhất hai nhà nhập khẩu dầu thô lớn tại châu Á đang tiến hành thảo luận với Tập đoàn Saudi Aramco về việc chuyển hướng dòng chảy năng lượng vòng qua châu Phi.

Theo các nguồn tin thương mại, những nhà máy lọc dầu này đang cân nhắc các phương án nhằm tránh đi qua eo biển Bab el-Mandeb-điểm nghẽn chiến lược ở phía Nam Biển Đỏ.

Một trong những phương án đang được thảo luận là tiếp nhận dầu thô từ cảng Sidi Kerir của Ai Cập trên biển Địa Trung Hải, thay vì nhận hàng tại trung tâm xuất khẩu Yanbu của Saudi Arabia bên bờ Biển Đỏ.

Để triển khai phương án nhận dầu từ Địa Trung Hải, Saudi Aramco có thể vận chuyển dầu thô từ cảng Yanbu tới cảng Ain Sokhna của Ai Cập trên Biển Đỏ, sau đó bơm qua hệ thống đường ống dẫn dầu lên phía Bắc.

Một lựa chọn khác là các bên mua sẽ tự đảm nhận khâu logistics tại Ai Cập sau khi nhận hàng từ Yanbu. Hiện tại, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, trong khi phía Saudi Aramco từ chối đưa ra bình luận chính thức.

Giới chuyên gia nhận định rằng nếu các tàu hàng buộc phải chuyển hướng, chúng sẽ phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng của Nam Phi. Kịch bản đó sẽ làm gia tăng đáng kể chi phí và kéo dài hành trình thêm khoảng 30 ngày.

Động thái trên diễn ra khi thị trường năng lượng thế giới đang đối mặt với những hỗn loạn mới, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen xác nhận đã tấn công hai tàu chở dầu tại Biển Đỏ.

Diễn biến này làm trầm trọng thêm các rủi ro đối với dòng chảy năng lượng khu vực, nhất là khi Biển Đỏ vốn là tuyến đường thay thế quan trọng cho hàng triệu thùng dầu không thể đi qua Eo biển Hormuz do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Phản ứng trước những diễn biến trên, giá dầu kỳ hạn đã bật tăng mạnh trong phiên 23/7 và đưa dầu Brent đã vượt ngưỡng 98 USD/thùng, ghi nhận mức tăng hơn 33% (tương đương 1/3 giá trị) chỉ trong tháng này./.

Houthi tuyên bố tấn công 2 tàu Saudi Arabia trên Biển Đỏ Lực lượng Houthi ngày 23/7 tuyên bố đã thực hiện một chiến dịch quân sự nhằm vào 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, với lý do các tàu này vi phạm các hạn chế hàng hải của nhóm này.

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