Kinh tế

Kinh doanh

Giá dầu thế giới tiến gần mốc 100 USD/thùng, tác động lên thị trường chứng khoán

Giá dầu Brent Biển Bắc có lúc tăng mạnh 5%, lên 98,8 USD/thùng, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ.

Trần Quyên
Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)
Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu mỏ thế giới tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch ngày 23/7 do căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, gây lo ngại về nguồn cung nhiên liệu.

Theo đó, giá dầu Brent Biển Bắc có lúc tăng mạnh 5%, lên 98,8 USD/thùng, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 3,8%, lên 90,11 USD/thùng. Các nhà đầu tư lo ngại rằng các cuộc tấn công này có nguy cơ mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Đầu tháng này, giá dầu từng giảm xuống dưới 72 USD/thùng, gần bằng mức trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, xung đột tái diễn đang cản trở các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tốt tự nhiên của thế giới.

Quân đội Mỹ ngày 22/7 tuyên bố đã tiến hành đêm không kích thứ 12 nhằm vào Iran trong khi Tehran cũng tấn công đáp trả.

Trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị siết chặt và giá dầu tăng vọt, các quốc gia Vùng Vịnh đang lên kế hoạch chi hàng tỷ USD để xây dựng các tuyến đường ống dẫn dầu nhằm chuyển hướng nhiều nguồn cung hơn đến các cảng dọc Biển Đỏ, kênh đào Suez và Vịnh Oman.

Theo các quan chức chính phủ, các công ty dầu khí và các nhà phân tích, ít nhất 7 dự án đường ống dẫn dầu lớn đang được xây dựng, trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc đang được thảo luận.

“Vàng đen” tăng giá đã gây áp lực lên giá cổ phiếu do làm tăng chi phí của hầu hết doanh nghiệp và giảm lợi nhuận của họ, đồng thời có thể làm suy giảm chi tiêu tiêu dùng.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, phần lớn các chỉ số tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/7. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 4,4%, lên 7.096,89 điểm do các nhà đầu tư đã khôi phục niềm tin đối với các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,5%, lên 66.422,60 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng (Hong Kong) tăng 1%, lên 25.147,76 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải “lội ngược dòng” từ đà giảm trước đó để tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 3.876,78 điểm.

Thị trường Đài Bắc (Trung Quốc) và Australia cũng ghi nhận các mức tăng nhẹ.

Tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán không thay đổi nhiều trong ngày 22/7 (theo giờ địa phương). Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,1%, xuống 7.498,96 điểm, và chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm chưa đầy 0,1%, xuống 52.218,58 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,6%, xuống 25.690,90 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ảnh hưởng từ giá dầu thế giới #Giá dầu thế giới tăng #Giá dầu thế giới
Theo dõi VietnamPlus

Giá dầu

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trao bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

Nâng tầm thương hiệu cá chình bông Phú Yên

Việc xác lập chỉ dẫn địa lý sản phẩm cá chình bông Phú Yên không chỉ bảo vệ quyền lợi của người sản xuất, kinh doanh mà còn là cam kết về chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.