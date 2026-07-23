Giá dầu thế giới tiến gần mốc 100 USD/thùng, tác động lên thị trường chứng khoán

Giá dầu mỏ thế giới tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch ngày 23/7 do căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, gây lo ngại về nguồn cung nhiên liệu.



Theo đó, giá dầu Brent Biển Bắc có lúc tăng mạnh 5%, lên 98,8 USD/thùng, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia ở Biển Đỏ.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 3,8%, lên 90,11 USD/thùng. Các nhà đầu tư lo ngại rằng các cuộc tấn công này có nguy cơ mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột ở Trung Đông.



Đầu tháng này, giá dầu từng giảm xuống dưới 72 USD/thùng, gần bằng mức trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, xung đột tái diễn đang cản trở các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tốt tự nhiên của thế giới.

Quân đội Mỹ ngày 22/7 tuyên bố đã tiến hành đêm không kích thứ 12 nhằm vào Iran trong khi Tehran cũng tấn công đáp trả.



Trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị siết chặt và giá dầu tăng vọt, các quốc gia Vùng Vịnh đang lên kế hoạch chi hàng tỷ USD để xây dựng các tuyến đường ống dẫn dầu nhằm chuyển hướng nhiều nguồn cung hơn đến các cảng dọc Biển Đỏ, kênh đào Suez và Vịnh Oman.

Theo các quan chức chính phủ, các công ty dầu khí và các nhà phân tích, ít nhất 7 dự án đường ống dẫn dầu lớn đang được xây dựng, trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc đang được thảo luận.



“Vàng đen” tăng giá đã gây áp lực lên giá cổ phiếu do làm tăng chi phí của hầu hết doanh nghiệp và giảm lợi nhuận của họ, đồng thời có thể làm suy giảm chi tiêu tiêu dùng.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, phần lớn các chỉ số tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/7. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 4,4%, lên 7.096,89 điểm do các nhà đầu tư đã khôi phục niềm tin đối với các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,5%, lên 66.422,60 điểm.



Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng (Hong Kong) tăng 1%, lên 25.147,76 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải “lội ngược dòng” từ đà giảm trước đó để tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 3.876,78 điểm.

Thị trường Đài Bắc (Trung Quốc) và Australia cũng ghi nhận các mức tăng nhẹ.



Tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán không thay đổi nhiều trong ngày 22/7 (theo giờ địa phương). Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,1%, xuống 7.498,96 điểm, và chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm chưa đầy 0,1%, xuống 52.218,58 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,6%, xuống 25.690,90 điểm./.

Giá dầu thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 6 tuần Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/7, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng hơn 4%, và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới, đe dọa gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

​