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Maersk tạm ngừng hoạt động vận tải biển tại Ukraine

Các cuộc tấn công gần đây vào Odessa khiến Maersk không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Ukraine và quyết định tạm ngừng hoạt động tại khu vực này cho đến khi có thông báo mới.

Tâm Hằng
Tàu container của Công ty vận tải biển Maersk. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu container của Công ty vận tải biển Maersk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/7 công ty vận tải container quốc tế lớn nhất Maersk tuyên bố tạm ngừng hoạt động tại cảng Chornomorsk, Odessa, của Ukraine do không bảo đảm an toàn.

Theo thông báo của công ty, các cuộc tấn công gần đây vào Odessa khiến Maersk không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Ukraine và quyết định tạm ngừng hoạt động tại khu vực này cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này Maersk sẽ chuyển hướng các tàu vận tải của công ty tới cảng Constanta của Romania.

Maersk trở thành công ty lớn thứ hai ngừng hoạt động tại Chornomorsk trong tháng này, sau khi công ty xuất khẩu ngũ cốc lớn của Ukraine, Kernel Holding, tạm ngừng hoạt động tại cảng chính của thành phố vào tuần trước do các vụ tấn công.

Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp Taras Vysotsky xác nhận, việc tàu thuyền cập cảng Ukraine đã bị đình chỉ hoàn toàn, mặc dù hiện tại chưa có thông tin về khả năng phong tỏa xuất khẩu đường biển. Ông cho biết các quyết định dừng hoạt động do chủ tàu đưa ra, còn phía Ukraine không áp đặt bất kỳ hạn chế nào.

Ông Denys Marchuk, Phó Chủ tịch Hội đồng Nông nghiệp toàn Ukraine, cho biết tình hình chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng có thể trở nên tồi tệ hơn trong 2-3 tháng tới.

Một tuần trước, các báo cáo cho thấy Ukraine đã mất khoảng 1/3 công suất cảng xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen do các cuộc tấn công.

Với thị phần xuất khẩu nông nghiệp trước xung đột năm 2022 là 10% lúa mì (lớn thứ hai thế giới), 15% ngô (lớn nhất thế giới), tình trạng gián đoạn này đang đe doạ nghiêm trọng không chỉ kinh tế Ukraine, mà cả an ninh lương thực toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ukraine #Vận tải biển #Xuất khẩu Ukraine
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