Mỹ-Trung duy trì liên lạc chặt chẽ về thỏa thuận thương mại

Ngày 23/7, giới chức thương mại Trung Quốc cho biết các nhóm công tác về kinh tế và thương mại của nước này và Mỹ đang duy trì liên lạc chặt chẽ về các thỏa thuận cụ thể liên quan đến cơ cấu, chức năng và mô hình hoạt động của Hội đồng thương mại.



Bà Meng Huating, quan chức thuộc Bộ Thương mại, đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi về tiến độ thành lập Hội đồng thương mại và Hội đồng đầu tư giữa hai nước.

Quan chức này cũng cho biết hai bên cũng đang nghiên cứu một khuôn khổ cắt giảm thuế quan đối ứng với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD của mỗi bên.



Trung Quốc đang tham vấn ý kiến về các thỏa thuận cắt giảm thuế quan đề xuất từ nhiều bên liên quan, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước, hiệp hội doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư của Mỹ.

Về phần mình, Mỹ cũng đang lấy ý kiến của công chúng về hội đồng thương mại và các thỏa thuận giảm thuế quan đối ứng.

Theo quan chức của Bộ Thương mại, hai bên sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ, sớm hoàn tất các thỏa thuận giảm thuế quan đối với những sản phẩm cụ thể và nỗ lực triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy thương mại song phương.



Tháng 5 vừa qua, đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc tham vấn thương mại tại Hàn Quốc.

Trong đó, hai bên nhất trí thành lập Hội đồng thương mại và Hội đồng đầu tư để thảo luận về những mối quan ngại tương ứng trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Hai bên sẽ thảo luận các vấn đề như giảm thuế quan đối với các sản phẩm liên quan thông qua Hội đồng Thương mại và về nguyên tắc đã nhất trí giảm thuế quan đối với các sản phẩm có quy mô tương đương mà mỗi bên cùng quan tâm.

Hai bên cũng nhất trí thông qua các thỏa thuận như giảm thuế quan lẫn nhau đối với một số mặt hàng nhất định, thúc đẩy mở rộng thương mại song phương trong các lĩnh vực như sản phẩm nông nghiệp…/.

Thương mại Trung-Mỹ phục hồi nhưng còn nhiều thách thức ​ Thương mại hàng hóa Trung Quốc-Mỹ đạt 295 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, chiếm 7,9% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc, phản ánh đà phục hồi ổn định trong quan hệ thương mại song phương.