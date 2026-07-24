Sôi động dòng chảy thương mại Việt Nam-Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu được giám sát qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan, thuộc thành phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đạt 364,12 tỷ nhân dân tệ (54,3 tỷ USD), tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy hoạt động thương mại biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam nói riêng và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói chung đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Hữu Nghị Quan là một trong những cửa khẩu đường bộ quan trọng nhất của Trung Quốc với ASEAN, trong đó Việt Nam là đối tác thương mại chủ yếu.

Số liệu của Hải quan Hữu Nghị Quan Trung Quốc cho thấy trong nửa đầu năm nay, các chỉ tiêu giám sát xuất nhập khẩu tại cửa khẩu này đều ghi nhận mức tăng trưởng, với lượng hàng hóa và giá trị thương mại cùng tăng.

Cụ thể, trong nửa đầu năm, Hải quan Hữu Nghị Quan Trung Quốc đã xử lý 618.000 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này có 553.000 tờ khai xuất khẩu, tăng 30,6%, và 65.000 tờ khai nhập khẩu, tăng 22%. Khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 4,112 triệu tấn, tăng 21,5%.

Trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thương mại giữa Trung Quốc với các nước ASEAN đạt 361,4 tỷ nhân dân tệ (53 tỷ USD), tăng 26,2%, và chiếm 99,3% tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu. Riêng kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc-Việt Nam đạt 305,6 tỷ nhân dân tệ (45,6 tỷ USD), tăng 28,3%, chiếm 83,9% tổng kim ngạch của cửa khẩu.

Theo Hải quan Hữu Nghị Quan Trung Quốc, cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tiếp tục có sự chuyển biến tích cực.

Trong lĩnh vực xuất khẩu, nhóm hàng cơ điện tăng trưởng mạnh với mức tăng 43,3%, trong đó các mặt hàng linh kiện điện tử và ôtô ghi nhận mức tăng đáng kể.

Ở chiều nhập khẩu, sản phẩm cơ điện chiếm gần 80% tổng giá trị hàng nhập khẩu qua cửa khẩu.

Đáng chú ý, mặt hàng sầu riêng tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy thương mại nông sản giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sầu riêng nhập khẩu qua Hữu Nghị Quan Trung Quốc đạt 10,97 tỷ nhân dân tệ (1,63 tỷ USD), tăng 55,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hải quan Hữu Nghị Quan Trung Quốc nhận định năm 2026 được dự báo là năm sản lượng sầu riêng cao của các nước ASEAN, trong đó các vùng trồng sầu riêng chủ lực của Việt Nam sẽ lần lượt bước vào vụ thu hoạch, do đó lượng sầu riêng nhập khẩu vào Trung Quốc dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Về phương thức thương mại, các hình thức như logistics bảo thuế, thương mại gia công và trao đổi hàng hóa cư dân biên giới đều ghi nhận tăng trưởng; trong khi thương mại biên giới quy mô nhỏ có xu hướng giảm nhẹ.

Với vị trí là cửa khẩu đường bộ lớn nhất của Trung Quốc kết nối ASEAN, Hữu Nghị Quan đang tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực nông sản, điện tử, linh kiện và sản xuất công nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam./.

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