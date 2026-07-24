Giá vàng thế giới giảm 2% trước lo ngại về áp lực tăng lãi suất

Trong phiên giao dịch ngày 23/7, giá vàng thế giới giảm hơn 2% từ mức đỉnh hai tuần ghi nhận trong phiên trước đó, do xung đột gia tăng tại Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao, thổi bùng lo ngại lạm phát và củng cố các dự đoán về khả năng tăng lãi suất.

Vào lúc 1 giờ 10 phút sáng 24/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 2,1% xuống 4.043,14 USD/ounce, sau khi vừa chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/7 trong phiên 22/7. Cùng chiều, giá vàng giao tháng 8 chốt phiên giảm khoảng 2,5%, xuống 4.050,20 USD/ounce.

Phiên này, đồng USD tăng 0,3%, từ đó khiến vàng - vốn được định giá bằng đồng tiền này - trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã vọt lên mức cao nhất trong hơn một năm qua, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Chuyên gia của công ty American Gold Exchange, nhận định rằng giá dầu thô leo thang đang đẩy lợi suất trái phiếu gia tăng do xuất hiện quan điểm cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ không thể hạ lãi suất trước áp lực lạm phát phức tạp.

Giá dầu thô Brent đã chạm mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen cho biết đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu có thể lan rộng ra ngoài khu vực eo biển Hormuz.

Mức giá dầu duy trì ở mức cao tiếp tục gây áp lực lên giá vàng do làm tăng các dự đoán rằng lãi suất sẽ neo ở mức cao trong thời gian dài hơn, từ đó giảm sức hấp dẫn của một tài sản không sinh lời như vàng.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào tuần tới.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đặt cược khoảng 83% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng Chín, tăng đáng kể so với mức 68% ghi nhận vào ngày 22/7.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3,8% xuống 57,44 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 3,3% xuống 1.590,58 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều ngày 23/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng SJC lao dốc, thấp hơn vàng nhẫn tới 3,5 triệu đồng mỗi lượng Chiều nay, trong khi giá vàng SJC bán ra ở mức 140 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu vẫn duy trì quanh ngưỡng 143,5 triệu đồng/lượng.