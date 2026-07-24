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Giá vàng tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng, SJC xuống mốc 139 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm, đáng chú ý khi giá vàng miếng SJC đang giao dịch thấp hơn giá vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp từ 3,5-4,5 triệu đồng/lượng.

Hồng Kiều
Giá vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 134 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 139 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giá vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 134 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 139 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giá vàng trong nước sáng nay (24/7) tiếp tục giảm thêm 1-1,1 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD tăng thêm 11 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 134 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 139 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (23/7).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 134-139 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 23/7.

Giá vàng nhẫn tại một số công ty đang được giao dịch cao hơn 3,5-4,5 triệu đồng/lượng so với vàng SJC. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 138,7-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Doji cũng đang duy trì ở vùng giá cao, niêm yết 139-143,5 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh ở mức 3,8-5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.043 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 9,9 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.283 đồng/USD, tăng 11 đồng so với chốt phiên hôm qua (23/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên ngày 22/7. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.100-26.510 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng so với hôm qua (23/7); Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 26.078-26.523 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 28 đồng/USD ở chiều bán ra; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.130-26.510 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với chốt phiên ngày 23/7. Còn Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.110-26.490 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với chốt phiên ngày 23/7./.

(Vietnam+)
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