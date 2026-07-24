Căng thẳng Trung Đông leo thang đẩy thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh

Thị trường tài chính toàn cầu vừa trải qua một phiên giao dịch đầy sóng gió trong ngày 24/7. Sự leo thang căng thẳng đột ngột tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và châm ngòi cho đợt bán tháo trên diện rộng tại các thị trường chứng khoán châu Á, đồng thời kéo giá vàng đi xuống.

Dầu thô hưởng lợi kép từ rủi ro gián đoạn nguồn cung

Nút thắt năng lượng toàn cầu đang ngày càng siết chặt. Trong phiên giao dịch ngày 23/7, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng vọt 7%, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/thùng kể từ tháng 5/2026.

Dù hạ nhiệt nhẹ 0,72% xuống mức 99,97 USD/thùng vào rạng sáng 24/7, dầu Brent vẫn hướng tới mức tăng giá kỷ lục 13,5% trong tuần. Tương tự, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 0,76% về mức 91,49 USD/thùng, nhưng vẫn bảo toàn đà tăng 10,9% tính chung cả tuần.

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia, thổi bùng lo ngại tuyến hàng hải Bab el-Mandeb, quan trọng thứ hai thế giới sau eo biển Hormuz, sẽ bị phong tỏa.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ đang cân nhắc các "đòn trừng phạt quân sự quy mô lớn" nhằm vào Iran, biến tình hình khu vực trở thành “một thùng thuốc súng”.

Nguồn cung dầu càng thêm eo hẹp khi Bộ Năng lượng Kazakhstan xác nhận các công ty dầu mỏ nước này đã phải tạm thời cắt giảm sản lượng do các hoạt động quân sự bằng máy bay không người lái của Ukraine đã buộc trạm xuất khẩu chính của Kazakhstan trên Biển Đen, tuyến vận chuyển đóng góp khoảng 2% nguồn cung dầu thô toàn cầu mỗi ngày, phải đóng cửa.

Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ

Bóng đen từ Trung Đông cùng đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ Mỹ đã dội gáo nước lạnh lên các sàn chứng khoán lớn tại châu Á. Cùng với đó, giới đầu tư đang đặt dấu hỏi lớn về khả năng sinh lời thực tế từ các dự án Trí tuệ nhân tạo (AI) khổng lồ của các tập đoàn Mỹ như Alphabet hay Tesla.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 2.007,52 điểm (3,02%) xuống 64.415,08 điểm. Chỉ số Topix cũng giảm 50,52 điểm (1,25%) xuống 4.003,36 điểm.

Quang cảnh bên ngoài sàn chứng khoán Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường Hàn Quốc cũng chứng kiến dòng tiền tháo chạy. Chỉ số KOSPI giảm 191,3 điểm (2,7%) xuống 6.905,59 điểm ngay đầu phiên. Các cổ phiếu công nghệ và công nghiệp nặng chịu thiệt hại nặng nề nhất: Samsung Electronics giảm 3,15%, SK Hynix giảm 3,86% và Hyundai Motor lùi sâu 5,21%. Tỷ giá đồng nội tệ suy yếu, giao dịch ở mức 1.472 won đổi một USD, tăng 2,2 won so với phiên trước.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính cũng không tránh khỏi đà suy giảm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,6% xuống 3.853,63 điểm, trong khi chỉ số Shenzhen Component giảm 1,47% xuống 13.915,04 điểm.

Giá vàng hạ nhiệt do áp lực lãi suất

Sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu đã lập tức kéo theo nỗi lo lạm phát gia tăng. Điều này thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm leo lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, qua đó tạo áp lực đè nặng lên thị trường kim loại quý.

Vào lúc 1 giờ 10 phút sáng 24/7 giờ GMT, khoảng 8 giờ 10 phút sáng 24/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống mức 4.042,77 USD/ounce, “bốc hơi” hơn 120 USD so với mức đỉnh 2 tuần thiết lập hồi giữa tuần.

Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2026 của Mỹ giảm 0,1% xuống 4.045,60 USD/ounce. Tính chung cả tuần, tài sản trú ẩn an toàn này chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,6%.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm 0,2% xuống 57,56 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,5% xuống 1.592,97 USD/ounce.

Theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư đang định giá 81% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành một đợt tăng lãi suất mới vào tháng 9/2026. Môi trường lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội, qua đó trực tiếp tước đi sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng.

Đáng chú ý, giữa bối cảnh tâm điểm chú ý dồn toàn bộ về biến động giá năng lượng và lợi nhuận ngành công nghệ, thị trường tài chính dường như đang "phớt lờ" một biến động lớn khác đó là việc Mỹ vừa công bố đợt áp thuế mới đối với 60 nền kinh tế nhằm thay thế mức thuế tạm thời 10% do Tổng thống Donald Trump áp đặt trước đó.

Nỗi lo ngại về lạm phát từ giá dầu và gián đoạn chuỗi cung ứng hiện đang lấn át hoàn toàn các rủi ro tiềm ẩn từ cuộc chiến thương mại này./.

Thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh Chứng khoán toàn cầu đi xuống khi hy vọng về thỏa thuận hòa bình Trung Đông mờ nhạt và OECD cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế trong khi giá vàng thế giới giảm do kỳ vọng lãi suất cao hơn.