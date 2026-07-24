Chiến dịch 500 ngày đêm: Thu nhận 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc

Chiến dịch thu nhận 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc đang tạo cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin, mở thêm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về

Có những cuộc tìm kiếm người thân đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Công an triển khai đợt cao điểm thu nhận 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc nhằm xây dựng ngân hàng dữ liệu ADN, phục vụ đối sánh và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Vượt qua nhiều khó khăn, lực lượng công an và các địa phương đã nỗ lực thu nhận mẫu, kể cả đến tận nhà, bệnh viện để hỗ trợ thân nhân cao tuổi, sức khỏe yếu.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là dữ liệu khoa học mà còn là thêm một hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc./.