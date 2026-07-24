Khánh Hòa tri ân những người nằm xuống, viết tiếp khát vọng non sông

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Hoạt động này nhằm góp phần xây dựng, làm giàu ngân hàng gen phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt các anh hùng liệt sỹ.

Có mặt từ rất sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Nha Trang ngày 24/7, ông Nguyễn Văn Toàn (trú tại phường Nha Trang) không giấu được sự xúc động.

Ông Toàn gọi liệt sỹ Phạm Bá Đô (quê ở tỉnh Thừa Thiên-Huế cũ) bằng cậu (người đã hy sinh tại chiến trường nước bạn Lào). Nhiều năm qua, thực hiện tâm nguyện của người mẹ đã khuất, ông Toàn nhiều lần trở về quê hương để tìm kiếm thông tin và mộ phần của cậu, nhưng các chuyến đi đều chưa mang lại kết quả.

Ông Toàn kỳ vọng đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần này giúp xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm và đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương.

Cán bộ y tế phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Cùng chung mong mỏi đó, ông Huỳnh Tấn Hùng (trú tại phường Nha Trang) chia sẻ ông có mẹ là Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Dùng và em trai là liệt sỹ Huỳnh Tấn Dũng (hy sinh tại chiến trường tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Sau ngày giải phóng năm 1975, gia đình ông nhiều lần trở lại chiến trường xưa tìm kiếm hài cốt nhưng vẫn không có thông tin.

Tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đợt này, ông Hùng mong muốn sớm tìm thấy và đưa hài cốt của mẹ cùng em trai vào quy tập tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, bày tỏ quyết tâm triển khai hiệu quả đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ mà còn thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc ứng dụng khoa học-công nghệ để từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Công an tỉnh tập trung nguồn lực, tổ chức thu nhận mẫu đúng đối tượng, đúng quy trình, bảo đảm tính khoa học, chính xác và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sỹ.

Đồng thời, lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm, bảo đảm hoàn thành đợt cao điểm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Quy trình kiểm tra thông tin thân nhân liệt sỹ được Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, Công an tỉnh cũng bố trí các tổ thu nhận mẫu lưu động đến tận nhà phục vụ các trường hợp là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sỹ già yếu, bệnh tật hoặc không thể đi lại được.

Trong đợt cao điểm từ ngày 23-26/7, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với 2.648/3.783 thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin đã được khảo sát (đạt 70% số lượng thân nhân đủ điều kiện thu mẫu đã cập nhật trên hệ thống, thực hiện thu tối đa 2 thân nhân đối với mỗi liệt sỹ).

Theo Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học và giám định ADN, công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ hiện nay đã có thêm những phương pháp hiện đại, chính xác và hiệu quả hơn.

Thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ chính là bước đi then chốt nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, góp phần từng bước “trả lại tên” cho những người con ưu tú của dân tộc, giúp các gia đình hoàn thành tâm nguyện sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi.

Nhằm tạo điều kiện cho thân nhân các liệt sỹ, tỉnh Khánh Hòa bố trí các điểm thu nhận mẫu ADN tập trung tại trụ sở Ủy ban Nhân dân của 12 xã, phường trên địa bàn tỉnh, gồm: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Ranh, Ninh Chử, Đông Hải, Ninh Phước và Bác Ái Đông.

Nghĩa trang Liệt sỹ Trà Võ, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh, nơi yên nghỉ của hơn 3.669 liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Cũng trong sáng 24/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Trà Võ (xã Thạnh Đức) lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ nhân 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Nghĩa trang liệt sỹ Trà Võ (xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) là nơi yên nghỉ của hơn 3.669 liệt sỹ từ mọi miền Tổ quốc, đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước; chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Trong không khí trang nghiêm, trước đài tưởng niệm, các đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trà Võ. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tại lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, cho biết tri ân và báo ân là những giá trị đạo đức cốt lõi của Phật giáo.

Với truyền thống đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân,” tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công và gia đình chính sách.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng cầu giao thông, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết của Phật giáo tỉnh Tây Ninh đạt trên 44 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn cho thấy đạo lý tri ân đã được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể trong đời sống.

Theo Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Mưng, các hoạt động tưởng niệm, chăm lo người có công tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình trong cộng đồng.

Đặc biệt, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” đang tiếp nối một hành trình nhiều gian nan nhưng thiêng liêng: đưa những người đã nằm lại nơi chiến trường trở về với quê hương, gia đình và tên tuổi của mình.

Mỗi hài cốt liệt sỹ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không đơn thuần là hoàn thành một nhiệm vụ. Đằng sau đó có thể là sự chờ đợi kéo dài hàng chục năm của một người mẹ, người vợ, người em; là ước nguyện đau đáu của nhiều thế hệ trong một gia đình. Đưa các anh trở về vì thế cũng là hành trình trả món nợ nghĩa tình của những người đang sống đối với những người đã nằm xuống.

Cán bộ lực lượng vũ trang thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trà Võ, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nêu rõ sự hy sinh, cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng đã góp phần làm nên độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay.

Trân trọng và biết ơn những đóng góp ấy, tỉnh Tây Ninh tiếp tục chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách; đồng thời gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, để tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường được trao truyền cho các thế hệ.

Các gia đình người có công tiếp tục là những tấm gương sáng, giáo dục con cháu phát huy truyền thống, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng./.

Phục dựng di ảnh tặng thân nhân gia đình liệt sỹ: Cuộc 'đoàn tụ' đặc biệt Hai năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp chính quyền địa phương và nhóm Skyline phục dựng thành công 115 di ảnh dành tặng cho thân nhân gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

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