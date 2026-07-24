Hai dự án cao tốc trọng điểm ở Lâm Đồng chạy đua giữa mùa mưa

Dù đã được khởi công từ năm 2025 và bắt đầu triển khai thi công từ vài tháng qua nhưng hai tuyến cao tốc trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn chậm so với tiến độ. Hiện các nhà thầu thi công đang tập trung nhân lực, vật lực để có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó.

Sau mấy ngày phải nằm im do trời mưa liên tục, hàng chục công nhân cấp tập quay trở lại công trường khu vực nút giao ĐT721 thuộc xã Đạ Huoai (tại Km74 thuộc tuyến cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc) khi trời vừa hửng nắng trong mấy ngày qua.

Trên công trường, tiếng máy múc, xe ủi, xe ben hoạt động gần như tối đa công suất để bù lại tiến độ. Các hạng mục cống ngầm thoát nước, hầm chui cho đường dân sinh, mặt bằng để thi công nút giao ĐT721 đã bắt đầu thành hình.

Theo anh Ngô Trí Thành, đại diện đơn vị tư vấn giám sát dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, do đang trong mùa mưa, thời tiết bất thường nên đơn vị thi công cũng đang tranh thủ thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Đặc biệt, những ngày nắng ráo thuận tiện, các công nhân cùng trang thiết bị cũng tranh thủ thi công từ sáng đến chiều tối, đảm bảo an toàn lao động cũng như tiến độ đề ra.

Doanh nghiệp dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc hiện đang tổ chức 7 mũi thi công huy động 110 nhân sự và 68 thiết bị tại hiện trường từ Km74+400 đến Km106+600 (đoạn từ xã Đạ Huoai đến phường 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Các hoạt động chính gồm mở đường công vụ, thi công bãi tập kết vật tư, máy móc, đào nền, đắp nền đường, triển khai dọn dẹp mặt bằng, ủi phong hoá các đoạn nhận bàn giao mặt bằng.

Hai tuyến cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương được tăng tốc thi công trên tinh thần có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tương tự, tuyến cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương, các nhà thầu đã huy động đồng thời 13 mũi thi công với tổng số nhân sự với 149 người và 75 thiết bị, máy móc tích cực thi công tại các mũi thi công rải từ Km126 đến Km200 (từ Phường 1 Bảo Lộc đến điểm giao với cao tốc Liên Khương-Prenn, xã Hiệp Thạnh).

Theo ông Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian đầu việc triển khai dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương còn chậm. Tuy nhiên đến nay các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã có nhiều cải thiện và đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là huy động nhân lực, máy móc, thiết bị phù hợp để triển khai các công tác chuẩn bị, sẵn sàng thi công ngay khi có đầy đủ mặt bằng. Do đó việc triển khai dự án đáp ứng mục tiêu đã đặt ra là hoàn toàn khả thi.

Hai dự án cao tốc trọng điểm của Lâm Đồng dù đang triển khai thi công nhiều hạng mục nhưng việc bàn giao mặt bằng vẫn là một trong những điểm nghẽn chính cần tập trung tháo gỡ. Đặc biệt là mặt bằng sạch được bàn giao cho doanh nghiệp dự án còn rời rạc, chưa liên tục nên chưa thể triển khai đồng bộ các mũi thi công các hạng mục theo kế hoạch.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc có tổng chiều dài khoảng 66km (qua tỉnh Đồng Nai khoảng 11km, tỉnh Lâm Đồng khoảng 55km). Trong đó, đoạn qua 5 xã, phường thuộc Lâm Đồng có tổng số hộ bị ảnh hưởng 937 trường hợp (929 hộ và 8 tổ chức), tổng diện tích bồi thường 401,97 ha.

Hiện nay đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư là 111,27 ha/401,97 ha, đạt 27,68% tổng mặt bằng.Đối với tuyến cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương có tổng chiều dài khoảng 73,62km, qua địa bàn 10 xã, phường với tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng 2.538 trường hợp; trong đó, có 2.527 hộ gia đình cá nhân và 11 tổ chức, tổng diện tích bồi thường 621,13 ha. Hiện nay đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư là 471,72 ha/621,13ha, đạt 75,95% tổng mặt bằng.

Trong đợt kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về hai dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương vào ngày 23/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhận định, công tác giải phóng mặt bằng cho hai dự án còn dàn trải, chưa liên tục, ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công đồng loạt của các doanh nghiệp dự án.

Do đó, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận để người dân sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Đặc biệt cần ưu tiên tại các vị trí nút giao, cầu vượt, những đoạn mặt bằng liên tục, đủ điều kiện để nhà đầu tư đưa nhân lực, thiết bị vào thi công. Đồng thời các đơn vị phải dựa trên tinh thần chung, giải phóng mặt bằng đi trước, thi công phải bám sát phía sau. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu phải tổ chức thi công đến đó, đồng thời tập trung tạo các đoạn tuyến liên tục để tăng tốc cho toàn dự án./.

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