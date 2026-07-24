Nhận định Việt Nam vs Timor Leste: Chờ 'quà ra mắt' của Tài Lộc và Hoàng Hên

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hàng loạt bổ sung chất lượng trong đội hình, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có một màn ra quân “tưng bừng” trước Timor Leste.

Tối 24/7, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026 (AFF Cup), với trận ra quân gặp đối thủ Timor Leste ở bảng A.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hai đội có màn “so tài” ở cấp độ đội tuyển quốc gia, khi trước đó Việt Nam và Timor Leste chỉ chạm trán ở những cấp độ trẻ như Giải U19 Đông Nam Á, U23 Đông Nam Á hay đấu trường SEA Games.

Đối đầu với Timor Leste, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không gì khác ngoài một chiến thắng để tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở đấu trường khu vực.

“Diện mạo” mới trên hàng công của đội tuyển Việt Nam sẽ là tâm điểm chú ý ở ASEAN Cup năm nay, khi huấn luyện viên Kim Sang-sik được bổ sung hai chân sút nhập tịch chất lượng là Hoàng Hên (Hendrio) và Tài Lộc (Geovane), cùng với sự góp mặt của Đình Bắc, tiền đạo sẽ có kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 21.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hàng loạt sự bổ sung chất lượng trong đội hình, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có một màn ra quân “tưng bừng” trước Timor Leste.

Một chiến thắng đậm sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình bảo vệ danh hiệu ở đấu trường Đông Nam Á, đồng thời cũng giúp “Binh đoàn Rồng Vàng” có lợi thế về hiệu số với các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 24/7: Việt Nam đấu Timor Leste Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 bằng màn chạm trán Timor Leste ở lượt trận ra quân bảng A vào lúc 20g30 hôm nay (24/7).