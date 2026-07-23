Nhận định Việt Nam vs Timor Leste: Chờ Hoàng Hên - Tài Lộc 'chào sân' ASEAN Cup 2026

Tối 24/7, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026 (AFF Cup), với trận ra quân gặp đối thủ Timor Leste ở bảng A.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hai đội có màn “so tài” ở cấp độ đội tuyển quốc gia, khi trước đó Việt Nam và Timor Leste chỉ chạm trán ở những cấp độ trẻ như Giải U19 Đông Nam Á, U23 Đông Nam Á hay đấu trường SEA Games.

Nguyên nhân là bởi ở sân chơi khu vực, Timor Leste thường không có được thành tích tốt, nhiều kỳ giải không vượt qua vòng loại hoặc phải dừng bước ngay sau vòng bảng.

Trong 4 lần góp mặt ở các kỳ ASEAN Cup (2004, 2018, 2020 và 2024), Timor Leste duy trì thành tích… toàn thua ở 16 trận vòng bảng, nhận đến 68 bàn thua và chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn - thông số phản ánh sự chênh lệch lớn về trình độ của đội tuyển này với những đối thủ khác trong khu vực.

Đối đầu với Timor Leste, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không gì khác ngoài một chiến thắng để tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở đấu trường khu vực.

Trước thềm ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng khi hoàn thành chuyến tập huấn kéo dài hai tuần tại Incheon (Hàn Quốc).

Ở trận giao hữu gần nhất gặp đối thủ Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã “làm nóng” với chiến thắng tưng bừng 4-0, trong đó các tiền đạo như Xuân Son, Hoàng Hên hay Đình Bắc đều đã điền tên lên bảng tỷ số.

“Diện mạo” mới trên hàng công của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ là tâm điểm chú ý ở ASEAN Cup năm nay, khi huấn luyện viên Kim Sang-sik được bổ sung hai chân sút nhập tịch chất lượng là Hoàng Hên (Hendrio) và Tài Lộc (Geovane), cùng với sự góp mặt của Đình Bắc, tiền đạo sẽ có kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 21.

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (số 13) được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng ấn tượng như trường hợp của Xuân Son tại ASEAN Cup 2024. (Ảnh: TTXVN)

Ở kỳ ASEAN Cup 2024, Xuân Son đã tạo ra hiệu ứng khủng khiếp khi ghi đến 7 bàn thắng chỉ sau 5 trận, thâu tóm cả 2 danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu trên hành trình cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

Do đó, người hâm mộ càng kỳ vọng sẽ có thêm một “kịch bản” tương tự với sự góp mặt của bộ đôi Tài Lộc - Hoàng Hên.

Khác với phong cách thi đấu mạnh mẽ của một trung phong như Xuân Son, cả hai cầu thủ Tài Lộc - Hoàng Hên đều là những “nghệ sỹ” sân cỏ thực thụ với nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, đều sở hữu những “kèo trái” sẵn sàng tạo ra siêu phẩm cùng khả năng tạo đột biến từ những pha bóng cố định.

Với Hoàng Hên và Tài Lộc, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ giải quyết “nhanh gọn” những đối thủ có hàng phòng ngự lùi sâu như Timor Leste, có được bàn thắng sớm để mở ra thế trận tưng bừng, thay vì phải đợi đến hiệp hai như ở những giải đấu trước.

Sự cạnh tranh với các chân sút nhập tịch ở hàng công cũng được kỳ vọng sẽ là động lực để những cầu thủ trẻ như Đình Bắc ngày càng hoàn thiện kỹ năng, nỗ lực thể hiện để cạnh tranh cho một vị trí chính thức, như cách “Bắc Còi” đã vào sân và ghi bàn ở trận giao hữu gặp Myanmar.

Đình Bắc quyết tâm cạnh tranh cho một vị trí chính thức trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Sau cùng, huấn luyện viên Kim Sang-sik là người được “xoa tay” hài lòng khi ông đang sở hữu chiều sâu đội hình ấn tượng để hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hàng loạt sự bổ sung chất lượng trong đội hình, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có một màn ra quân “tưng bừng” trước Timor Leste.

Một chiến thắng đậm sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình bảo vệ danh hiệu ở đấu trường Đông Nam Á, đồng thời cũng giúp “Binh đoàn Rồng Vàng” có lợi thế về hiệu số với các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

ASIAD 2026: U23 Việt Nam 'dễ thở,' đội tuyển nữ vào bảng 'tử thần' Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu "dễ thở" với sự góp mặt của Uzbekistan, Philippines và Kuwait, trong khi đội tuyển nữ nằm ở bảng "tử thần" cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.