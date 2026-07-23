Vì sao trận đội tuyển Việt Nam gặp Timor Leste đá trên sân Thái Lan?

Tối 24/7, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ Timor Leste ở trận đấu mở màn bảng A, Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026 (AFF Cup).

Theo lịch thi đấu chính thức trên trang chủ aseanutdfc, Timor Leste là đội chủ nhà ở cặp đấu này.

Tuy nhiên, thay vì tổ chức tại một sân vận động ở thủ đô Dili của Timor Leste, trận đấu giữa hai đội tuyển sẽ diễn ra trên sân vận động Chonburi của Thái Lan.

Nguyên nhân là bởi Timor Leste hiện không có sân vận động đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu quốc tế.

Do đó, theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), đội tuyển Timor Leste phải lựa chọn một địa điểm trung lập để thi đấu các trận với tư cách đội chủ nhà.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Timor Leste phải “mượn sân” ở những giải đấu quốc tế. Ở trận đấu vòng loại ASEAN Cup 2026 với đối thủ Brunei, đội tuyển này cũng phải thi đấu trên sân Kuala Lumpur của Malaysia.

Ở kỳ ASEAN Cup gần nhất năm 2024, Timor Leste lựa chọn sân Hàng Đẫy (Hà Nội) ở các trận đấu với tư cách chủ nhà.

Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Timor Leste (áo đỏ) lựa chọn sân Hàng Đẫy là sân nhà. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ở vòng loại Asian Cup 2027, Timor Leste thi đấu các trận sân nhà tại thủ đô Darwin của Australia.

Nhu cầu xây dựng một sân vận động đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu quốc tế là một trong những vấn đề trọng tâm đã được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Timor Leste (FFTL), ông Nilton Gusmão thảo luận với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Hội nghị FIFA vào năm 2025.

Cụ thể, FFTL và FIFA đang hợp tác triển khai dự án xây dựng một sân vận động mới ở thủ đô Dili, với tổng giá trị khoảng 1,85 triệu USD, được hỗ trợ bởi quỹ FIFA Forward.

Dự án bao gồm xây dựng một sân cỏ nhân tạo kích thước tiêu chuẩn, hai sân cỏ nhân tạo mini và hệ thống đèn chiếu sáng với các cường độ khác nhau.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ được triển khai rộng rãi trong cộng đồng bóng đá Timor-Leste, bao gồm giải đấu quốc nội, các đội tuyển quốc gia, các chương trình bóng đá cơ sở và các hoạt động bóng đá khác.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Timor Leste (FFTL), ông Nilton Gusmão (trái) đã thảo luận với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về kế hoạch xây dựng một sân vận động mới. (Ảnh: fifa)

Dù vậy trước mắt, đội tuyển Timor Leste vẫn sẽ thi đấu các trận sân nhà tại ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Chonburi của Thái Lan, lần lượt gặp đội tuyển Việt Nam (24/7) và đội tuyển Indonesia (31/7).

Với đội tuyển Việt Nam, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đăng ký sân Mỹ Đình (Hà Nội) là sân nhà và sẽ thi đấu vòng bảng ASEAN Cup 2026 theo thể thức sân nhà - sân khách.

Sau trận ra quân gặp Timor Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt tiếp đón Singapore (31/7) và Campuchia (7/8) trên sân nhà Mỹ Đình, xen giữa là chuyến làm khách đến sân Pakansari của Indonesia (3/8).

Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Các cặp bán kết (lượt đi từ 15-16/8, lượt về từ 18-19/8) và chung kết (lượt đi 22/8, lượt về 26/8) sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp 2 lượt./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

ASEAN Cup 2026: Vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, luôn đoàn kết và hỗ trợ nhau trong từng buổi tập để bước vào ASEAN Cup 2026 với quyết tâm và tinh thần cao nhất.