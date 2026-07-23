ASIAD 2026: U23 Việt Nam 'dễ thở,' đội tuyển nữ vào bảng 'tử thần'

Những lá thăm may rủi đã đưa hai đội bóng của Việt Nam rơi vào tình cảnh trái ngược nhau ở môn bóng đá tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 2026).

U23 Việt Nam vào bảng đấu 'dễ thở'

Trưa 23/7, Lễ bốc thăm môn bóng đá ASIAD 2026 đã diễn ra tại Nhật Bản với sự tham dự của đại diện các đội tuyển và màn trình diễn nghệ thuật chào mừng của nước chủ nhà.

Ở lễ bốc thăm, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC - được AFC tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam ASIAD 2026 tại Nagoya.

Tại lễ bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc nhờ thành tích vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Điều này giúp đội tránh được ba đối thủ trên tại vòng bảng.

Nhóm hạt giống số 2 gồm Uzbekistan, UAE, Saudi Arabia và Thái Lan; nhóm số 3 có Iran, Kyrgyzstan, Qatar và Philippines; trong khi nhóm số 4 gồm Kuwait, Hong Kong (Trung Quốc) và CHDCND Triều Tiên.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với ba đội tuyển khác là Uzbekistan, Philippines, Kuwait. Trong số này, Uzbekistan được xem là thử thách khó nhất với "các chiến binh Sao vàng."

Ở các bảng đấu khác, chủ nhà Nhật Bản cùng bảng với Thái Lan, Kyrgyzstan, Hong Kong (Trung Quốc); bảng B gồm Trung Quốc, UAE, Iran, CHDCND Triều Tiên, còn bảng D có Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar.

Các bảng đấu môn bóng đá nam ASIAD 2026. (Nguồn: Aseanfootball)

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội tham dự, được chia thành 4 bảng đấu, gồm ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Trước ASIAD 2026, thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam tại giải đấu là vào bán kết ASIAD 2018 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo.

Theo kế hoạch, để chuẩn bị cho ASIAD 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 29/7 với lực lượng kết hợp giữa các cầu thủ lứa U23 và U21. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm xây dựng lực lượng có chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh và tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới các mục tiêu dài hạn.

Tuyển nữ Việt Nam vào bảng "tử thần"

Không may mắn như các cầu thủ U23, đội tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt thử thách lớn khi rơi vào bảng đấu "tử thần."

Cụ thể, lá thăm may rủi đã đẩy đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc rơi vào bảng A, có sự góp mặt của chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Chủ nhà Nhật Bản được nhận định là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương Vàng môn bóng đá nữ ASIAD 2026, trong khi Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan luôn là đối thủ khó chịu ở các giải đấu châu Á.

Đáng chú ý, đội bóng xứ chùa Vàng là đối thủ có nhiều "duyên nợ" với bóng đá nữ Việt Nam khi hai đội từng có nhiều dịp chạm trán ở các giải đấu khu vực.

Trong khi đó, bảng B gồm Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Bangladesh và Myanmar. Bảng C có sự góp mặt của Trung Quốc, Philippines, Uzbekistan và Hong Kong (Trung Quốc).

Môn bóng đá nữ tại Đại hội thể thao châu Á 2026 quy tụ 12 đội tuyển, chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 14/9 và kết thúc ngày 2/10.

Các bảng đấu môn bóng đá nữ. (Nguồn: Aseanfootball)

Để chuẩn bị cho đấu trường châu lục, Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia-Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ tạm nghỉ sau vòng 10 (ngày 3/8) và trở lại vào ngày 8/10, tạo điều kiện để đội tuyển nữ tập trung.

Thành tích cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam tại Á vận hội là vào bán kết ASIAD 2014. Khi đó, đội tuyển đã tạo nên dấu mốc lịch sử trước khi dừng bước sau thất bại 0-3 trước chính Nhật Bản./.

Việt Nam phát triển thể thao trọng điểm, nâng tầm cạnh tranh ở ASIAD và Olympic Thể thao Việt Nam hướng đến mục xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, có bản lĩnh thi đấu, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại các kỳ ASIAD và Olympic.