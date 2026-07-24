ASEAN Cup 2026: Truyền thông Indonesia lo ngại “bộ tứ” tuyển Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, truyền thông Indonesia đánh giá đội tuyển Việt Nam sẽ là một trong những đối thủ đáng gờm nhất tại ASEAN Cup 2026, đồng thời đặc biệt cảnh báo đội nhà phải dè chừng 4 cầu thủ được cho là có khả năng tạo khác biệt trong đội hình của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Tờ Bola dành nhiều sự chú ý đến danh sách 25 cầu thủ được đội tuyển Việt Nam đăng ký tham dự ASEAN Cup 2026. Theo nhận định của tờ báo này, lực lượng của nhà đương kim vô địch đã được nâng cấp đáng kể nhờ sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch cùng những trụ cột giàu kinh nghiệm.

Bola cho rằng Indonesia cần đặc biệt cảnh giác với 4 cầu thủ nhập tịch gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền đạo Nguyễn Xuân Son, tiền vệ tấn công Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Trong đó, 3 cái tên Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc được xem là những nhân tố quan trọng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Tờ báo Indonesia nhận định bộ ba này hoàn toàn có thể tạo nên mối đe dọa lớn đối với mọi hàng phòng ngự tại ASEAN Cup 2026 nhờ khả năng phối hợp và tạo đột biến.

Đáng chú ý, Bola cũng cho rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có sự thay đổi đáng kể trong cách vận hành hàng công khi những tiền đạo quen thuộc như Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải không còn giữ vai trò chủ đạo như trước.

Màn trình diễn trong chiến thắng 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu gần đây được xem là minh chứng rõ nét. Xuân Son ghi bàn mở tỷ số, trong khi Đỗ Hoàng Hên cũng có pha lập công đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Theo Bola, sự ăn ý giữa bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc hứa hẹn sẽ trở thành vũ khí lợi hại của tuyển Việt Nam tại giải đấu khu vực.

Trong số các cầu thủ Việt Nam, Nguyễn Xuân Son tiếp tục nhận được sự đánh giá cao nhất từ truyền thông Indonesia. Bola nhấn mạnh tiền đạo gốc Brazil đã ghi 11 bàn sau 9 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam và nhanh chóng trở thành một trong những trụ cột dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Tờ báo này cũng nhắc lại màn trình diễn nổi bật của Xuân Son tại ASEAN Cup 2024, nơi anh ghi 7 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo sau 5 trận đấu, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang.

Bên cạnh các cầu thủ nhập tịch, Bola đánh giá đội tuyển Việt Nam vẫn sở hữu nhiều nhân tố giàu kinh nghiệm như Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức, tạo nên một đội hình có chiều sâu và cân bằng giữa kinh nghiệm với sức trẻ.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ mở màn ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Timor Leste vào ngày 24/7. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt gặp Singapore, Indonesia và Campuchia ở bảng A.

Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia được truyền thông “xứ vạn đảo” nhận định sẽ mang ý nghĩa quyết định tới cuộc đua giành ngôi nhất bảng, đồng thời có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện cạnh tranh chức vô địch ASEAN Cup 2026./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 24/7: Việt Nam đấu Timor Leste Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 bằng màn chạm trán Timor Leste ở lượt trận ra quân bảng A vào lúc 20g30 hôm nay (24/7).