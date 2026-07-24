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Xem Tài Lộc, Hoàng Hên đá trận ra mắt ASEAN Cup 2026 trên các kênh nào?

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Timor Leste sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), nền tảng VTVgo, ứng dụng FPT Play và ứng dụng TV360.

Việt Anh
Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane) sẽ có màn ra mắt ở ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane) sẽ có màn ra mắt ở ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tối 24/7, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026 (AFF Cup), với trận ra quân gặp đối thủ Timor Leste ở bảng A.

Với sự bổ sung của hai chân sút nhập tịch chất lượng là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane), người hâm mộ đang chờ đợi một diện mạo tươi mới trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Timor Leste sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút và được truyền hình trực tiếp trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), nền tảng VTVgo, ứng dụng FPT Play và ứng dụng TV360.

Cụ thể, trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp bắt đầu từ 19 giờ 50 phút trên kênh VTV6 và ứng dụng VTVgo.

Trên ứng dụng FPT Play, chương trình truyền hình trực tiếp bắt đầu từ 19 giờ 45 phút, với 3 luồng bình luận gồm trung lập (bình luận viên Biên Cương - Hoàng Hải), luồng cảm xúc (Ngọc Khánh - Tuấn Khoa) và luồng bình luận tiếng Anh.

Với khán giả lựa chọn theo dõi ứng dụng TV360, chương trình trực tiếp sẽ bắt đầu từ 20 giờ 30 phút trên kênh TV360+ 9 (ViettelTV kênh 174).

Trước đó, vào lúc 19 giờ, khán giả có thể lựa chọn theo dõi trận mở màn bảng A giữa đội tuyển Campuchia và đội tuyển Singapore, được truyền hình trực tiếp trên ứng dụng FPT Play, hoặc kênh TV360+ 10 (ViettelTV kênh 175).

​Theo lịch thi đấu, sau trận ra quân gặp đối thủ Timor Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân Mỹ Đình tiếp đón Singapore (31/7), sau đó có chuyến làm khách đến sân của Indonesia (3/8) và khép lại vòng bảng với cuộc đối đầu Campuchia (7/8).

Với những sự bổ sung chất lượng cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ giành được ngôi đầu bảng với một lối chơi thuyết phục, khẳng định vị thế hàng đầu ở đấu trường khu vực./.

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Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)
(Vietnam+)
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