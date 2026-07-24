ASEAN Cup 2026: Timor Leste tuyên bố sẵn sàng "tạo địa chấn"

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, huấn luyện viên trưởng Ze Pedro ngày 23/7 khẳng định đội tuyển Timor Leste sẽ bước vào trận ra quân ASEAN Cup 2026 với quyết tâm tạo bất ngờ trước đương kim vô địch Việt Nam, đồng thời cho biết ông đang xây dựng đội bóng theo triết lý kiểm soát bóng lấy cảm hứng từ đội tuyển Tây Ban Nha, "tân vương" mới lên ngôi ở World Cup 2026.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận tuyển Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh nhất khu vực và sở hữu lực lượng rất chất lượng.

Theo ông, sự xuất hiện của ba cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên đã giúp nâng tầm đáng kể về chuyên môn. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ze Pedro cho rằng sức mạnh của tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở các cầu thủ nhập tịch mà còn đến từ tính gắn kết trong lối chơi. Ông đánh giá đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik vận hành đồng đều ở cả ba tuyến, với khả năng phối hợp tập thể rất tốt.

Dù dành sự tôn trọng lớn cho nhà đương kim vô địch, nhưng huấn luyện viên Ze Pedro khẳng định Timor Leste không đến ASEAN Cup 2026 với tâm lý buông xuôi.

Ông cho biết đội bóng đặt mục tiêu tạo dấu ấn ngay từ trận mở màn và tin rằng tinh thần đoàn kết sẽ là nền tảng để hướng tới bất ngờ. “Sức mạnh lớn nhất của chúng tôi là tính tập thể,” huấn luyện viên Ze Pedro nhấn mạnh, đồng thời cho biết chính sự đoàn kết đã giúp Timor Leste vượt qua Brunei để giành quyền góp mặt ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Nhà cầm quân 47 tuổi cũng thừa nhận Timor Leste là đội có thời gian chuẩn bị ngắn nhất trước giải đấu. Dù vậy, ông khẳng định toàn đội đã nỗ lực tối đa để có sự chuẩn bị tốt nhất và sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong bảng đấu.

Khi được hỏi về đội bóng yêu thích tại World Cup 2026, huấn luyện viên Ze Pedro bất ngờ lựa chọn Tây Ban Nha để so sánh với Timor Leste. Ông thừa nhận khoảng cách trình độ giữa hai đội là rất lớn, nhưng cho biết bản thân luôn ngưỡng mộ triết lý kiểm soát bóng của nhà vô địch thế giới.

“Tôi thích kiểm soát bóng. Đó là phong cách của tôi. Tôi tin giữ bóng là cách tốt nhất để tiếp cận khung thành đối phương,” huấn luyện viên Ze Pedro chia sẻ.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Timor Leste sẽ diễn ra lúc 20 giờ 30 ngày 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan) do Timor Leste không có sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội tuyển gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia./.

ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik gửi thông điệp mạnh mẽ trước giờ G Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết đội tuyển Việt Nam hướng tới màn trình diễn tốt nhất ngay từ trận mở màn cũng như trong toàn bộ hành trình tại giải.