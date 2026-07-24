Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 24/7: Việt Nam đấu Timor Leste

Hôm nay (24/7), đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình tại giải vô địch Đông Nam Á-ASEAN Championship 2026 bằng màn chạm trán đội tuyển Timor Leste.

Trận đấu giữa hai đội Việt Nam và Timor Leste sẽ diễn ra trên sân vận động Chonburi (Thái Lan) vào lúc 20g30. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội tuyển gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Mục tiêu lớn nhất mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng đến tại giải đấu năm nay là bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch Đông Nam Á.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đầu tiên mà "các chiến binh Sao vàng" cần hoàn thành đó là đánh bại Timor Leste ở ngày ra quân bảng A để có khởi đầu thuận lợi.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển Việt Nam đã tập luyện hơn 1 tháng qua, trong đó có chuyến tập huấn 2 tuần tại Incheon (Hàn Quốc) và có trận giao hữu quan trọng với Myanmar.

Vì thế, bước vào trận Timor Leste, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết toàn đội đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch.

“Chúng tôi rất vui khi được tham dự giải đấu. Toàn đội đã có sự chuẩn bị để thể hiện tốt nhất không chỉ ở trận đầu tiên mà còn trong toàn bộ giải đấu. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin, chuẩn bị thật tốt và hướng tới chiến thắng,” huấn luyện viên người Hàn Quốc cho hay.

Đánh giá về áp lực của nhà đương kim vô địch, ông Kim cũng cho biết: “Đúng là chúng tôi đã vô địch ở giải đấu trước nên sẽ có những áp lực nhất định. Đây chắc chắn không phải là một giải đấu dễ dàng. Tuy nhiên, bên cạnh áp lực, chúng tôi cũng có sự tự tin. Các cầu thủ đều hiểu giá trị của chức vô địch và sẽ chiến đấu với mục tiêu bảo vệ danh hiệu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho từng trận đấu và nỗ lực thể hiện tốt nhất trong suốt giải đấu.”

Khi nói về đối thủ Timor Leste, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng cho biết đã nghiên cứu kỹ về Timor Leste. "Chúng tôi đã phân tích những điểm cần khai thác của đối thủ và sẽ cố gắng tận dụng để có một khởi đầu thuận lợi.”

Mục tiêu lớn nhất của Việt Nam là giành chức vô địch song ông Kim Sang Sik cho rằng toàn đội cần tập trung vào từng trận đấu thay vì nhìn quá xa: “Các giải đấu quốc tế luôn rất khó khăn. Điều quan trọng nhất lúc này là nỗ lực hết sức trong từng trận đấu."

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam lần lượt đối đầu Timor Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia tại bảng A giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026.

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Ze Pedro khẳng định đội tuyển Timor Leste sẽ bước vào trận ra quân ASEAN Cup 2026 với quyết tâm tạo bất ngờ trước đương kim vô địch Việt Nam.

“Sức mạnh lớn nhất của chúng tôi là tính tập thể,” huấn luyện viên Ze Pedro nhấn mạnh, đồng thời cho biết chính sự đoàn kết đã giúp Timor Leste vượt qua Brunei để giành quyền góp mặt ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Timor Leste, ASEAN Championship 2026 sẽ chính thức được khởi tranh bằng trận đấu giữa Campuchia và Singapore vào lúc 19g trên sân vận động Quốc gia Morodok Techo (Phnom Penh)./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup ngày 24/7 19g00 Campuchia-Singapore 20g30 Timor Leste-Việt Nam