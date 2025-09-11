Lâm Đồng: Đề xuất bố trí hơn 1.000 tỷ chưa giải ngân cho cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc

Ngày 11/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin đang đề nghị Trung ương cho phép bố trí lại và giải ngân số vốn 1.114,213 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 cho Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc. Dự án chưa bố trí và giải ngân vốn cho công tác thi công do chưa có kết quả lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, số vốn trên bao gồm 800 tỷ đồng bố trí năm 2024 nhưng chưa giải ngân do chưa được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và trên 314 tỷ đồng chưa bố trí thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tổng nguồn vốn trên không tính vào định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương cho tỉnh Lâm Đồng.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai)-Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tư Hiện nay, Nhà đầu tư đề xuất dự án đang triển khai cắm cọc giải phóng mặt bằng trên thực địa, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho các đơn vị tổ chức giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2025.

Các chủ đầu tư các Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đang tổ chức thực hiện lập bản đồ địa chính, đo đạc kiểm đếm hiện trạng. Ủy ban Nhân dân các xã phường có dự án đi qua đang tổ chức họp dân để ban hành thông báo thu hồi đất; đã lập các Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và đang thực hiện các thủ tục để lập thẩm định giá đất cụ thể.

Liên quan đến Dự án này, tỉnh Đồng Nai đang triển khai thi công xây dựng khu tái định cư 15ha tại xã Tân Phú. Tỉnh Đồng Nai dự kiến hoàn thành trong năm 2025 để bố trí tái định cư cho các hộ dân. Trong khi đó các xã Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Tẻh 2 của tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng khu tái định cư 12,58ha tại xã Đạ Huoai.

Hiện nay đã triển khai thi công, nghiệm thu và giải ngân được 67%, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Phường 1, Phường 2 - Bảo Lộc đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị thi công xây dựng các khu tái định cư quy mô 68 lô tại phường B'Lao và 101 lô tại xã Bảo Lâm 1.

Các khu tái định cư này dùng để bố trí cho cả 2 dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương. Đến nay, giải phóng mặt bằng đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đồng thời triển khai song song, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án trong năm 2027.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, việc khởi công dự án đang bị chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án đang gặp khó khăn do chồng lấn giữa Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023) với Dự án. Qua rà soát, diện tích chồng lấn giữa Quy hoạch 866 với Dự án khoảng 224ha (tương đương chiều dài 36,4km) đều là khoáng sản Bauxit.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; dự kiến sẽ đăng tải hồ sơ mời thầu trong tháng 9/2025, đánh giá, lựa chọn và ký hợp đồng với nhà đầu tư trong tháng 10/2025. Dự án chưa bố trí và giải ngân vốn cho thi công do chưa có kết quả lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc theo phương thức PPP, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 10/11/2022.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 66km (qua tỉnh Đồng Nai khoảng 11km, tỉnh Lâm Đồng khoảng 55km), điểm đầu trùng với điểm cuối của Dự án đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú; điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, nối với Dự án đường cao tốc Dầu Giây-Liên Khương. Quy mô xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 80km/h.

Ngày 5/6/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt dự án tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND. Trước đó ngày 5/5/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt hồ sơ thiết kế cọc giải phóng mặt bằng Dự án.../.

