Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công "tăng cao hơn nhiều năm"

Chiều 6/9, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2025 được đánh giá rất tích cực, thể hiện qua con số tuyệt đối: giải ngân được gần 410 nghìn tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (bao gồm cả giao bổ sung) thì tỷ lệ giải ngân đạt 46,5%, còn nếu tính trên số Thủ tướng Chính phủ giao đợt đầu đầu năm thì đạt 49,5%. So với tốc độ giải ngân của các năm trước đây, năm 2025 cao hơn hẳn (cùng kỳ năm 2024 đạt 40,4%).

“Giải ngân năm 2025 không chỉ cao hơn năm ngoái về số tương đối mà còn cao hơn cả về số tuyệt đối, khoảng 135 nghìn tỷ đồng,” Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Tuy nhiên, với mục tiêu Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giải ngân cả năm đạt 100%, ông Phương cho rằng, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Theo đó, cần có giải pháp hết sức quyết liệt để chúng ta phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Nêu 4 nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, nhóm đầu tiên liên quan đến quá trình tổ chức sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, có tác động nhất định đến kết quả giải ngân. Ví dụ, trong công tác kiện toàn bộ máy cấp xã, một số vị trí có liên quan đến đầu tư công như kế toán, quản lý dự án chưa kịp kiện toàn, do vậy các thủ tục liên quan đến dự án, thanh quyết toán phải chờ.

Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các xã phải khẩn trương kiện toàn để có đủ các vị trí chức danh để quá trình đầu tư công không bị ngắt quãng.

Bên cạnh đó, một số dự án phải rà soát lại, điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, như các dự án do cấp huyện đang làm, giờ không còn chính quyền cấp huyện nên phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh về mục tiêu, công năng để phục vụ cho chính quyền cấp xã.

“Phải mất chút thời gian để làm thủ tục điều chỉnh, chuyển giao các dự án,” ông Phương nói.

Ông cũng cho hay, trong khâu triển khai, Trung ương đã có rất nhiều hướng dẫn cụ thể, chi tiết, tuy nhiên triển khai ở địa phương trong thực tiễn có rất nhiều vướng mắc, rất đa dạng.

Thi công tại Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1. (Ảnh: Đức Tâm/TTXVN)

“Chúng tôi cũng ghi nhận các xã rất nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc, để hệ thống hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả trong lĩnh vực đầu tư công,” Thứ trưởng chia sẻ.

Nhóm vấn đề thứ hai, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết liên quan đến công tác phân bổ vốn. Qua rà soát từ đầu năm đến nay vẫn còn khoảng 38,5 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương chưa phân bổ. 18/42 bộ, cơ quan trung ương và 29/34 địa phương chưa phân bổ hết số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân các dự án chưa đủ thủ tục, phê duyệt chưa kịp mà một phần nguyên nhân là do sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, phải mất một thời gian để ổn định, tiếp tục công tác rà soát hồ sơ và phê duyệt. Bên cạnh đó, sau khi sắp xếp lại bộ máy, một số dự án cần phải đánh giá lại.

“Một số địa phương, bộ, ngành đã có đề xuất xin điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công do không có nhu cầu đối với một số dự án,” ông Phương thông tin.

Nhóm vấn đề thứ ba liên quan đến thể chế pháp luật. Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua sửa đổi một loạt các luật liên quan đến đầu tư, đầu tư công. Luật đã có hiệu lực, tuy nhiên, các văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn còn tiếp tục hoàn thiện.

Nhóm vấn đề cuối cùng được Thứ trưởng Bộ Tài chính đề cập là về công tác tổ chức thực hiện. Theo ông Phương, “có một số khó khăn mang tính truyền thống” như công tác giải phóng mặt bằng, sự thay đổi về giá nguyên, nhiên, vật liệu, chậm trễ trong hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án. Hay yếu tố khách quan như ảnh hưởng của thời tiết.

Ngoài ra, trong điều chỉnh dự án có vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch. Sau khi sắp xếp bộ máy, các địa phương hợp nhất cùng tồn tại 2-3 quy hoạch. Do vậy, để xử lý các bước chuyển tiếp trước khi xây dựng, điều chỉnh một bản quy hoạch thống nhất – một bản duy nhất của một tỉnh hợp nhất, Chính phủ đã có Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi), để có thể điều chỉnh được ngay các quy hoạch trong thời gian ngắn nhất, kịp thời phục vụ điều chỉnh các dự án đầu tư công.

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp trong các công điện, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra từ đầu năm đến nay.

Khắc phục các khó khăn của chính quyền địa phương 2 cấp, các văn bản mang tính quy phạm pháp luật, các thông tư, nghị định hướng dẫn cần sớm được ban hành trong thời gian sớm nhất để các cấp, các địa phương triển khai.

Đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Đồng Nai đang thi công. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Với ngành Tài chính, theo ông Phương, sau khi các nghị định, thông tư được ban hành sẽ có cẩm nang, sổ tay hướng dẫn để các địa phương triển khai thuận lợi hơn.

Các bộ chuyên ngành cần sớm có hướng dẫn về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, ban quản lý dự án cấp xã để nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư công.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, phân bổ nốt số vốn đầu tư. Trường hợp không có nhu cầu hoặc không sử dụng đến số vốn giao kế hoạch thì khẩn trương làm thủ tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm để điều chuyển số vốn này cho các địa phương, bộ, ngành, dự án khác có nhu cầu.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thiện thể chế pháp luật; triển khai quyết liệt hơn các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, trong đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để có khối lượng giải ngân, khẩn trương rà soát các vướng mắc để khắc phục…/.

Khởi công dự án hơn 56.000 tỷ đồng thành phần 3 cao tốc Vành đai 4-Vùng Thủ Đô Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 được đầu tư theo hình thức đối tác công-tư, dài hơn 113,5km; trong đó, 103,8km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài-Hạ Long.