Tây Ninh: Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ từ nguồn tin nhân chứng

Ngày 24/7, tại khu vực ấp Tân Tây, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh, Đội K71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã khảo sát và tiếp tục tìm kiếm được thêm 1 bộ hài cốt liệt sỹ.

Trước đó, ngày 23/7, cũng tại khu vực này, Đội K71 đã tìm kiếm được 1 bộ hài cốt liệt sỹ. Như vậy, sau hai ngày liên tiếp triển khai nhiệm vụ, lực lượng đã quy tập được tổng cộng 2 bộ hài cốt liệt sỹ.

Bà Nguyễn Thị Trúc Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Thành cho biết địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để Đội K71 tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụ thể, trong ngày đầu (23/7) triển khai đào tìm, lực lượng Đội K71 với 15 cán bộ, chiến sỹ đã tổ chức đào 3 hố tìm kiếm tại khu vực. Kết quả, đơn vị đã phát hiện và cất bốc 1 bộ hài cốt liệt sỹ.

Theo thông tin do người dân địa phương cung cấp, khu vực hiện được cho là còn khoảng 4-5 bộ hài cốt liệt sỹ chưa được quy tập. Trên cơ sở đó, Đội K71 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phấn đấu sớm đưa các liệt sỹ về với đồng đội và gia đình.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, kết quả tìm kiếm có được từ nguồn tin do ông Hồ Văn Thanh, người dân địa phương cung cấp. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi khảo sát, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm tại khu vực nhằm phát hiện, quy tập các hài cốt liệt sỹ còn lại (nếu có).

Khu vực tìm kiếm do Trung úy Lê Nguyễn Trọng Phúc, Phân đội trưởng 2, Đội K71 trực tiếp chỉ huy lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sỹ Đội K71 đang khẩn trương rà soát, khai quật, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, để thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có thông tin về mộ liệt sỹ; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ; chủ động khắc phục mọi khó khăn; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang bị kỹ thuật.

Lễ đón 173 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vĩnh Hưng-Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Theo Kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, các đơn vị gồm Đội K71 và Đội K73 sẽ tiến hành khảo sát thực địa, tìm kiếm tại 11 vị trí từ nguồn thông tin do người dân cung cấp, gồm Khu vực tổ 10, tổ 12, ấp Thạnh Tây, xã Tân Biên; khu vực ấp Phước Lợi, xã Dương Minh Châu; khu vực ấp Láng, xã Cầu Khởi; khu vực ấp Cây Cầy, xã Tân Hòa; khu vực tổ 5, ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành; ấp 2, xã Bình Hòa; khu vực đền Long Khốt, xã Tuyên Bình...

Đoàn khảo sát sẽ gặp gỡ các nhân chứng cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ, sau đó tổ chức hội thảo để trao đổi, đánh giá, kết luận các nguồn tin; xác định chính xác vị trí cần tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Sau khi hoàn thành công tác khảo sát và kết luận thông tin về mộ liệt sỹ, các lực lượng sẽ đồng loạt ra quân, tổ chức thành hai bộ phận thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ theo các thông tin đã được xác minh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức và cá nhân tiếp tục cung cấp thông tin mới về mộ liệt sỹ; đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm, góp phần đẩy nhanh tiến độ quy tập, đưa các liệt sỹ còn nằm lại trên địa bàn sớm trở về với đồng đội và gia đình./.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Cùng với sự giúp đỡ từ phía Hoa Kỳ, Sáng kiến "Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" đã phát hiện thông tin liên quan hơn 1.500 quân nhân Việt Nam trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ.

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