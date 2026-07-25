Vụ lật canô tại Phú Quốc: Nạn nhân bị thương nặng nhất được xuất viện

Ngày 25/7, thông tin từ Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), sau 12 ngày được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu, sức khỏe của nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật canô tại Phú Quốc đã hồi phục ổn định và được xuất viện.

Đánh giá về quá trình hồi phục của bệnh nhân là du khách người Ấn Độ, bác sỹ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sau gần 2 tuần điều trị tích cực, người bệnh đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Hiện bệnh nhân có thể tự đi lại những quãng ngắn, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân, các chỉ số về nhịp tim, huyết áp đều ổn định.

Sức khỏe người bệnh đã đủ điều kiện để có thể trở về Ấn Độ trên chuyến bay dân dụng và tiếp tục được theo dõi sức khỏe lâu dài tại cơ sở y tế nước bạn.

Đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng sẽ cử một bác sỹ đi cùng trong suốt hành trình bay nhằm theo dõi sức khỏe và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Trong ngày xuất viện, bệnh nhân xúc động và vui mừng cho biết sức khỏe có thể hồi phục được như hôm nay là một điều thần kỳ; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tận tình cứu chữa và chăm sóc trong thời gian điều trị.

Trước đó, nhằm kịp thời biểu dương những đóng góp nổi bật trong công tác phối hợp, cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân của vụ lật ca nô tại Phú Quốc, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã khen thưởng tập thể y, bác sỹ có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp điều trị cho bệnh nhân gặp nạn.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, sự phối hợp khẩn trương giữa các chuyên khoa đã góp phần quan trọng trong việc cứu chữa các nạn nhân, đặc biệt là trường hợp bị chấn thương nặng nhất, giúp người bệnh hồi phục và đủ điều kiện xuất viện sau gần 2 tuần điều trị.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11/7, canô biển kiểm soát AG-26751 chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới thì gặp nạn và bị lật trên vùng biển Phú Quốc.

Vụ tai nạn khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng, 21 người còn lại được cứu sống, trong đó nhiều trường hợp bị đa chấn thương, phải chuyển đến các bệnh viện điều trị, riêng nạn nhân nặng nhất được đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu./.

Sức khoẻ nạn nhân vụ lật canô tại Phú Quốc đang chuyển biến tích cực Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 ngày tiếp tục điều trị chuyên sâu, nam bệnh nhân người Ấn Độ đã có những chuyển biến tích cực.