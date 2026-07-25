Bệnh viện 108 kích hoạt toàn hệ thống, chạy đua với thời gian để ghép tạng

Ngày 25/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin đã tổ chức lấy và ghép gan, ghép tim từ hai người hiến chết não được điều phối tại hai bệnh viện khác nhau. Gan hiến được tiếp nhận từ Bệnh viện Thanh Nhàn, trong khi tim hiến được tiếp nhận từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Điểm đặc biệt là hai thông tin điều phối tạng được chuyển đến Bệnh viện trong cùng một ngày. Tình huống trên đòi hỏi toàn bộ hệ thống lấy-ghép tạng của Bệnh viện phải được kích hoạt ngay lập tức, vận hành khẩn trương, chính xác và đồng bộ để tận dụng từng phút, từng giây quý giá cho người bệnh.

Đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức lấy tạng từ người hiến chết não với sự phối hợp, hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 22/7, đại diện Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Trung tâm Ghép tạng, ê-kíp lấy và ghép gan của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn đã tổ chức hội chẩn liên viện. Các đơn vị thống nhất phương án chuyên môn, kế hoạch tổ chức lấy tạng và phương án xử trí những tình huống có thể phát sinh.

Đến 11 giờ 45 phút, lực lượng tham gia lấy tạng tới Bệnh viện Thanh Nhàn.

Tiến sỹ Lê Trung Hiếu - Giám đốc Trung tâm Ghép tạng cho biết: “Việc một bệnh viện lần đầu tiên tổ chức lấy tạng từ người hiến chết não luôn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ trực tiếp từ những đơn vị đã có kinh nghiệm. Chúng tôi không chỉ cử ê-kíp phẫu thuật và gây mê đến thực hiện nhiệm vụ lấy tạng mà còn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Thanh Nhàn trong quá trình xây dựng phương án, tổ chức triển khai và xử trí các tình huống phát sinh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của bệnh viện trong công tác hỗ trợ chuyên môn, góp phần mở rộng mạng lưới hiến, lấy và ghép tạng trên toàn quốc.”

Song song với quá trình chuẩn bị lấy và ghép gan, từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội chẩn ghép tim nội viện. Đến 13 giờ, ê-kíp lấy tim đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Kíp ghép tim thực hiện ca ghép cho một bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gan hiến được lấy ra khỏi cơ thể người hiến lúc 14 giờ 25 phút và được vận chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lúc 14 giờ 45 phút. Đến 16 giờ 35 phút, tim hiến được lấy ra và chỉ 20 phút sau đã được đưa về Bệnh viện để chuẩn bị cho ca ghép.

Người nhận gan là nam thanh niên 30 tuổi, được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính. Trước ghép, tình trạng người bệnh diễn biến rất nặng. Mặc dù đã được thực hiện chín lần thay huyết tương, chức năng gan vẫn tiếp tục suy giảm.

Phó giáo sư Vũ Văn Quang, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy cho biết điểm đặc biệt của trường hợp này là người bệnh còn rất trẻ nhưng bị suy gan cấp tiến triển nhanh trên nền viêm gan B mạn tính và không đáp ứng với các biện pháp điều trị nội khoa tích cực. Người bệnh đứng trước nguy cơ hôn mê gan, nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Nếu không được ghép gan kịp thời, nguy cơ tử vong trong thời gian rất ngắn là rất cao. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, từng giờ, thậm chí từng phút đều quý giá để giữ lại cơ hội sống cho người bệnh.

Người nhận tim mắc bệnh cơ tim thể giãn, suy tim giai đoạn D. Một ngày sau ghép, người bệnh đã được cai máy thở và rút ống nội khí quản.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, cả hai ca ghép được thực hiện thuận lợi. Gan và tim ghép bước đầu hoạt động tốt sau phẫu thuật. Hai người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng.

Việc đồng thời tiếp nhận hai nguồn tạng từ hai bệnh viện khác nhau trong cùng một ngày đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực điều hành và phối hợp liên chuyên khoa. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nhanh chóng kích hoạt toàn hệ thống, tận dụng hiệu quả “thời gian vàng” và biến những tạng hiến vô cùng quý giá thành cơ hội sống cho người bệnh.

Thành công bước đầu của hai ca ghép trước hết bắt nguồn từ nghĩa cử nhân văn cao đẹp của người hiến và gia đình người hiến, đồng thời là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Mỗi tạng hiến không chỉ nối dài sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng./.

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng thành công cho 6 bệnh nhân từ một người hiến Từ nguồn tạng hiến của một người cho chết não, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc.