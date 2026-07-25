FAHASA và Deli ra mắt không gian sáng tạo văn phòng phẩm, nâng cao văn hóa đọc

Ngày 24/7, FAHASA phối hợp Deli Việt Nam ra mắt thương hiệu văn phòng phẩm cao cấp Nusign tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm FAHASA.

Ngày 24/7, FAHASA phối hợp Deli Việt Nam ra mắt thương hiệu văn phòng phẩm cao cấp Nusign tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm FAHASA, nhằm đa dạng hóa ngành hàng và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Nusign mang triết lý kết nối thẩm mỹ và cuộc sống, hứa hẹn kiến tạo không gian sáng tạo truyền cảm hứng cho người dùng. Chương trình ra mắt có không gian pop-up hiện đại, hoạt động trải nghiệm DIY bút gel cùng ưu đãi giảm 20% cho sản phẩm. Chuỗi push sale sẽ tiếp tục diễn ra đến đầu tháng 08 năm 2026 tại 5 nhà sách FAHASA lớn./.