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Dấu ấn 50 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan qua Triển lãm ảnh “Lăng kính Ngoại giao”

Sáng 24/7, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Lăng kính ngoại giao: 50 năm quan hệ Thái Lan – Việt Nam".

Trung Kiên
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Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Thái Lan và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (06/8/1976 – 06/8/2026), Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề "Lăng kính Ngoại giao: 50 năm Quan hệ Thái Lan – Việt Nam".

Triển lãm chính thức khai mạc vào lúc 10h sáng Thứ Sáu, ngày 24/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội và diễn ra đến hết ngày 30/7/2026. Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động quy mô kéo dài suốt năm của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội nhằm tôn vinh chặng đường nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và phát triển giữa hai quốc gia láng giềng.

Đến với không gian triển lãm, công chúng có cơ hội trực tiếp cảm nhận trọn vẹn những giá trị đối ngoại qua từng khoảnh khắc được lưu giữ. Sự kiện đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới các thế hệ hôm nay và mai sau cùng tiếp nối, vun đắp để tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan ngày càng phát triển sâu sắc, toàn diện và bền vững./.

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