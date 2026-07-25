Theo thống kê từ Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia Côn Đảo, từ 1-22/7, tổng lượt khách thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Bảo tàng và các điểm di tích đạt gần 72.500 lượt.

Thống kê từ Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia Côn Đảo cho thấy, từ ngày 1 đến 22/7, tổng lượt khách thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Bảo tàng và các điểm di tích đạt gần 72.500 lượt.

Lượng khách tăng đột biến đặt ra yêu cầu cao về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường cũng như chất lượng dịch vụ lưu trú, vận chuyển.

Đặc khu Côn Đảo và Ban Quản lý di tích đã cắm hơn 1.600 cờ hồng kỳ, trang trí hơn 3.000 chậu hoa và phân công lực lượng trực 24/24 giờ phục vụ chuỗi hoạt động tri ân./.

Côn Đảo - “Địa chỉ đỏ” giữa trùng khơi và khát vọng phát triển bền vững Mỗi dịp tháng Bảy, đặc khu Côn Đảo lại đón hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước tìm về thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.