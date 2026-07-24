Cairo - thành phố mang màu của sa mạc

Nếu lần đầu đến Cairo và đi dọc những con phố ở trung tâm thủ đô hay các khu dân cư mới ở vùng ngoại ô, nhiều người Việt hẳn sẽ có chung một cảm nhận: Thành phố này như được phủ bởi một "bảng màu" thống nhất.

Đó không phải những gam trắng, xanh hay hồng thường thấy ở nhiều đô thị Việt Nam, mà là các sắc be, vàng đất, nâu nhạt và xám cát. Những gam màu trầm hiện diện trên hầu hết các công trình, từ chung cư, biệt thự cho đến trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và cả các nhà thờ Hồi giáo.

Thoạt nhìn, Cairo có thể tạo cảm giác thiếu sự rực rỡ. Nhưng càng quan sát, người ta càng nhận ra chính sự đồng điệu ấy đã tạo nên bản sắc rất riêng của thủ đô hơn 20 triệu dân bên dòng sông Nile.

Nằm bên rìa sa mạc, nơi nhiệt độ mùa hè thường xuyên vượt 40 độ C và những cơn gió mang theo bụi cát là điều quen thuộc, màu sắc của các công trình ở Cairo cũng phản ánh sự thích nghi với điều kiện tự nhiên.

Theo nhiều cư dân địa phương, các gam màu gần với màu đất giúp bề mặt công trình ít lộ bụi hơn so với những màu sáng hoặc quá nổi bật. Trong điều kiện khí hậu khô nóng, lượng mưa rất ít, việc bảo dưỡng mặt ngoài của các tòa nhà cũng trở nên thuận tiện hơn.

Bên cạnh yếu tố khí hậu, vật liệu xây dựng cũng góp phần tạo nên "bảng màu" đặc trưng của Cairo. Gạch đỏ, bêtông và đá vôi - những vật liệu phổ biến trong xây dựng - vốn đã mang sắc vàng hoặc nâu nhạt. Không ít công trình chỉ hoàn thiện phần kết cấu bên ngoài mà không sử dụng những lớp sơn nhiều màu sắc, tạo nên diện mạo mộc mạc nhưng thống nhất cho cả khu phố.

Với người Ai Cập, sự đồng nhất ấy không hề đơn điệu. Những gam màu trầm được xem là hài hòa với cảnh quan, không phô trương và phù hợp với phong cách kiến trúc đã hình thành qua nhiều thế hệ.

Thay vì tạo điểm nhấn bằng màu sơn, các công trình thường gây ấn tượng bởi ban công, mái vòm, cửa sổ và những chi tiết trang trí mang dấu ấn Hồi giáo cùng kiến trúc Địa Trung Hải.

Dưới ánh hoàng hôn, những khối nhà như khoác lên mình sắc vàng hổ phách. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Nhìn từ trên cao, sự thống nhất ấy càng rõ nét. Những dãy nhà nối tiếp nhau như hòa vào màu cát của vùng đất xung quanh, khiến ranh giới giữa đô thị và sa mạc trở nên mềm mại hơn. Có lẽ vì thế mà không ít du khách gọi Cairo là "thành phố mang màu của sa mạc."

Nhưng Cairo cũng có một diện mạo khác khi đêm xuống. Dưới ánh nắng ban ngày, những gam màu đất khiến thành phố mang vẻ trầm lắng, cổ kính. Khi mặt trời lặn, ánh đèn từ các đại lộ, quán cà phê, cửa hàng và những tòa nhà phủ lên các sắc be, vàng đất một vẻ đẹp rất riêng - vừa lung linh, vừa tĩnh tại.

Cairo cũng là một thành phố sống nhiều về đêm. Quanh Quảng trường Tahrir và dọc các tuyến phố trung tâm, dòng người thường xuyên tấp nập đến khuya. Các quán càphê luôn đông khách, tiếng trò chuyện hòa cùng tiếng còi xe tạo nên nhịp sống đặc trưng của thủ đô Ai Cập. Trong khung cảnh ấy, vẻ đẹp của Cairo không đến từ những gam màu rực rỡ của từng công trình, mà từ sự hòa quyện giữa kiến trúc, ánh sáng và nhịp sống đô thị.

Mỗi thành phố đều có một bảng màu riêng. Với Cairo, đó là màu của đất, của đá và của sa mạc. Ban ngày, những gam màu ấy mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên; còn khi đêm xuống, dưới ánh đèn vàng và nhịp sống sôi động, chúng lại góp phần tạo nên một Cairo trầm tĩnh nhưng không hề buồn tẻ, giản dị mà vẫn đầy sức hút./.

Ai Cập phát hiện 13.000 mảnh gốm vỡ tại địa điểm khảo cổ Athribis Các văn khắc, được viết bằng nhiều loại chữ viết và ngôn ngữ khác nhau, ghi lại nhiều hoạt động, bao gồm thanh toán thuế, lệnh giao hàng, sổ sách kế toán và bài tập viết của học sinh.