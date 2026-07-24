Quảng Ngãi" Tổ chức lễ hội gắn với món ăn độc đáo của người dân ven sông Trà

Tối 24/7, Uỷ ban Nhân dân xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Lễ hội Don An Phú gắn với trưng bày sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương. Đây là lần đầu tiên, địa phương này tổ chức lễ hội về don-món ăn mang đậm bản sắc quê hương, gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ người dân ven sông Trà.

Lễ hội góp phần tôn vinh giá trị của don An Phú, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng để kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh với người tiêu dùng; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật hô hát bài chòi và giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Lễ hội gắn với trưng bày sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương có 42 gian hàng, với 5 gian hàng về don để người dân và du khách trải nghiệm đãi đon, thưởng thức ẩm thực với don và các món ăn dân gian. Lễ hội còn trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của xã An Phú; trình diễn nghệ thuật hô hát bài chòi; tổ chức các cuộc thi Đại sứ Don “Người ăn don nhiều nhất”, Nhà sáng tạo nội dung hay, với chủ đề “Don An Phú-Hương vị quê hương”; trình diễn trang phục tái chế, với chủ đề “Sắc màu tái chế- Chung tay bảo vệ môi trường”…

Don được chế biến trực tiếp tại quầy giúp thực khách thưởng thức đầy đủ hương vị của món ăn. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Bà Võ Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã An Phú thông tin, don không chỉ là một món ăn dân dã, mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, phản ánh nếp sống, tập quán lao động và sự sáng tạo của người dân địa phương. Đây cũng là sản phẩm có nhiều tiềm năng để phát triển thành thương hiệu ẩm thực đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và thúc đẩy phát triển du lịch.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo động lực quan trọng để địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đến nay, xã An Phú đã có 12 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn 3 sao; đã trình tỉnh đề nghị đánh giá, phân hạng thêm 8 sản phẩm. Thông qua lễ hội, xã mong muốn xây dựng một sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng của An Phú, từng bước hình thành điểm đến hấp dẫn du khách; tạo thêm động lực phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Địa phương tin tưởng rằng hoạt động này sẽ mang đến cho du khách, người dân trải nghiệm thú vị, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất An Phú thân thiện, mến khách, giàu bản sắc văn hóa.

Bà Vũ Thị Hải Yến (xã Bình Sơn) chia sẻ, bà đã nhiều lần thưởng thức món don ở vùng An Phú. Lễ hội lần này giúp người dân và du khách được thưởng thức món ăn độc đáo của vùng đất này, giúp quảng bá hình ảnh của người dân vùng biển An Phú lao động cần mẫn, chăm chỉ...

Don là một loài nhuyễn thể (giống hến nhưng nhỏ hơn) được người dân khai thác trên sông Trà Khúc và là món đặc sản nổi tiếng của Quảng Ngãi. Để có được một nồi don ngon, người chế biến phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Don sau khi cào về được chà sạch vỏ, rửa kỹ rồi ngâm cho nhả hết cát. Sau đó, don được luộc đến khi há miệng, tiết ra thứ nước dùng ngọt thanh, trong veo và hoàn toàn tự nhiên. Phần nước này được xem là "linh hồn" của món ăn.

Thịt don sau khi tách khỏi vỏ được giữ lại, kết hợp cùng hành tây thái sợi, bánh tráng gạo nướng giòn và một lượng gia vị vừa đủ. Tất cả hòa quyện tạo nên tô don mộc mạc nhưng mang hương vị rất riêng của xứ Quảng. Khi thưởng thức, người ăn bẻ nhỏ bánh tráng cho vào tô để bánh thấm dần nước don, cảm nhận vị giòn xen lẫn vị ngọt thanh của nước dùng, hòa cùng chút cay nồng của ớt xanh, tạo nên hương vị đậm đà, khó quên.

Lễ hội Don An Phú gắn với trưng bày sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương sẽ diễn ra từ ngày 24- 26/7 để người dân và du khách tham quan, thưởng thức./.

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