Trại Hè Việt Nam: Kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương

Lễ bế mạc “Trại Hè Việt Nam” với chủ đề "Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn" đã diễn ra tối 24/7, tại tỉnh Khánh Hòa.

Trại Hè thu hút hơn 100 thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ khởi hành từ Thủ đô Hà Nội trong sự bỡ ngỡ, lạ lẫm, hơn 100 bạn trẻ kiều bào đã nhanh chóng xóa mờ mọi khoảng cách địa lý để trở thành những người bạn thân thiết. Hành trình trải dài qua nhiều vùng miền và khép lại đầy ấn tượng tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Hoạt động gặp gỡ, giao lưu với các sỹ quan tương lai tại Học viện Hải quân đã giúp các bạn trẻ hiểu thêm về những người đang ngày đêm giữ gìn biển đảo quê hương.

Trong hành lý mang theo khi rời Trại Hè của các bạn không chỉ những món quà lưu niệm nhỏ, món quà trao tay mà còn là tình yêu thương sâu nặng của quê hương - nơi sẽ luôn là một phần không thể tách rời trong trái tim các em.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn các em sẽ góp phần để bạn bè quốc tế hiểu hơn, yêu hơn đất nước và con người Việt Nam, sẽ có đóng góp cho sự phát triển của quê hương, của đất nước...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu bế mạc Trại Hè Việt Nam. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Một điểm nhấn xuyên suốt hành trình năm nay là các bạn trẻ kiều bào được tham quan những công trình do chính các trí thức, văn nghệ sỹ người Việt Nam tiêu biểu ở nước ngoài gây dựng.

Có thể kể đến Không gian lưu niệm họa sỹ Lê Bá Đảng (kiều bào Pháp), Bảo tàng Gốm cổ sông Hương của Giáo sư, Tiến sỹ Thái Kim Lan (kiều bào Đức) và Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn gắn với tâm huyết của Giáo sư Trần Thanh Vân. Mỗi điểm đến là một câu chuyện sống động về hành trình cống hiến, khơi nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ kiều bào học hỏi và tiếp nối ngọn lửa tự hào dân tộc.

Lê Tuấn Khang (sinh sống ở Israel) xúc động cho biết chuyến đi tìm hiểu quê hương đã mang lại cho em nhiều hơn điều mong đợi. Qua các hoạt động thăm quê Bác, tìm hiểu lịch sử, em thêm yêu đất nước.

Trại Hè Việt Nam 2026 không chỉ là một chuyến du lịch mà là hành trình để "tìm về cội nguồn và tìm lại chính bản thân mình." Tiếng Việt là sợi dây đã kéo các bạn trẻ đến từ những đất nước xa xôi lại gần nhau.

Trở về Israel với vô vàn kỷ niệm đẹp và những người bạn mới, Khang tự hào khẳng định: “Con yêu Việt Nam, con yêu mọi người.” Em sẽ chủ động giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương tới bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà thông tin, tại địa phương, các bạn trẻ kiều bào đã dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma, giao lưu với học viên Học viện Hải quân. Những hoạt động ý nghĩa này giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng, truyền thống kiên cường của cha ông, mà còn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp thân thiện, mến khách của con người xứ Trầm Hương.

Ông hy vọng trải nghiệm tại Khánh Hòa sẽ để lại trong các em những ấn tượng tốt đẹp, luôn nhớ về vùng về một vùng đất thân thiện, mến khách và sẽ trở lại khi có cơ hội để tiếp tục khám phá, trải nghiệm, bồi đắp thêm tình cảm với quê hương đất nước.

Đại diện Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho đoàn các bạn học sinh, sinh viên ưu tú đến từ Ba Lan có thành tích nổi bật trong trại Hè. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã trao 10 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập của tỉnh Khánh Hòa; cùng biểu diễn những tiết mục âm nhạc đặc sắc, cùng hát bài ca “Nối vòng tay lớn” trước khi chia tay... Trại Hè Việt Nam 2026 kết thúc nhưng hành trình tình yêu quê hương, kết nối dân tộc của các kiều bào trẻ sẽ tiếp tục mở ra những chương mới đầy tự hào.

Diễn ra từ ngày 12-25/7, Trại Hè Việt Nam 2026 đã đi qua 8 tỉnh, thành phố với nhiều trải nghiệm, hoạt động phong phú. Các bạn trẻ kiều bào được tìm hiểu lịch sử và cội nguồn Việt Nam; thăm quê hương Bác Hồ tại Kim Liên, dâng hương tại các "địa chỉ đỏ" như Bến phà Long Đại và Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma.

Đoàn tham quan tại nhiều di sản văn hóa nổi tiếng như Đại Nội Huế, Phố cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn cùng các bảo tàng, không gian nghệ thuật do các thế hệ kiều bào tiêu biểu gây dựng.

Các em trải nghiệm Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, giao lưu với Học viện Hải quân và tìm hiểu chủ quyền biển đảo. Những đêm lửa trại, giao lưu văn nghệ và Gala Tiếng Việt đã kéo các bạn trẻ kiều bào đến từ nhiều quốc gia xích lại gần nhau.

Đặc biệt, hành trình còn ghi dấu bằng chuỗi hoạt động thiện nguyện trị giá hơn 300 triệu đồng và công trình "Tủ sách thanh niên" - lần đầu tiên được gắn biển mang tên Trại Hè Việt Nam 2026.

Được tổ chức thường niên từ năm 2004, Trại Hè Việt Nam là hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Chương trình đã thu hút hàng nghìn thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương, góp phần củng cố bản sắc văn hóa dân tộc, vun đắp tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ kiều bào đối với quê hương, đất nước./.

Trại hè Việt Nam 2026: Trải nghiệm thú vị, gắn kết cội nguồn Đoàn tham dự chương trình Trại Hè Việt Nam đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Gạc Ma và Tượng đài Đức Thánh Trần, thể hiện sự tri ân của người trẻ Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về cội nguồn dân tộc.