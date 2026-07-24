Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam đầu tiên tại New Zealand

Ngày 23/7, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand (VietKnowledge NZ – Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand) đã chính thức ra mắt với sự tham gia của đại diện các hội đoàn cùng đông đảo chuyên gia, học giả, doanh nhân, người lao động và sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập trên khắp New Zealand.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, sự kiện được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, đánh dấu sự ra đời của mạng lưới kết nối tri thức người Việt đầu tiên hoạt động trên quy mô toàn New Zealand.

Với sự bảo trợ và đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được thành lập nhằm kết nối, phát huy nguồn lực trí tuệ của kiều bào, tăng cường đoàn kết cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương và thắt chặt quan hệ hợp tác chung giữa Việt Nam và New Zealand.

Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand hướng tới việc xây dựng một không gian kết nối đoàn kết và năng động, tạo điều kiện để các thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và triển khai các sáng kiến hợp tác chuyên môn, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Đáng chú ý, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand áp dụng cách tiếp cận rộng mở đối với khái niệm “tri thức.”

Thay vì chỉ giới hạn trong lĩnh vực học thuật hay nghiên cứu, mạng lưới xem tri thức bao hàm cả kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm sống và năng lực thực tiễn được tích lũy trong quá trình học tập, làm việc.

Tinh thần này cho phép Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand chào đón mọi người dân Việt Nam tại nước sở tại mong muốn kết nối, chia sẻ và đóng góp, không phân biệt ngành nghề hay trình độ học vấn. Tất cả thành viên sẽ được chào đón và kết nối thông qua nhóm cộng đồng: https://www.facebook.com/Vietknowledgenz.

Phát biểu tại lễ ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang đánh giá cao ý nghĩa của sáng kiến thành lập mạng lưới trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại New Zealand đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Đại sứ khẳng định Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand là tổ chức vì người Việt, của người Việt và cho người Việt tại New Zealand.

Định hướng cho chặng đường phát triển của Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand trong thời gian tới, Đại sứ Phan Minh Giang nhấn mạnh thông điệp "3 nâng," bao gồm: Nâng niu, chăm sóc người Việt để đoàn kết cùng phát triển; Nâng cao hình ảnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt; Nâng tầm vị thế của cộng đồng người Việt tại New Zealand.

Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand hiện có khoảng 15.000 người. Việc ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, trở thành cầu nối lan tỏa tri thức, góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập vững chắc và phát triển bền vững tại New Zealand./.

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