Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV đã bế mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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Trung ương thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước; thông qua Nghị quyết Hội nghị và các văn bản thuộc chương trình./.

(TTXVN/Vietnam+)
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