Bắc Ninh chuyển mạnh sang tăng trưởng chất lượng cao, bền vững

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 396/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh đứng đầu cả nước về xuất khẩu

Thông báo nêu thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những kết quả phát triển kinh tế-xã hội khởi sắc mà tỉnh Bắc Ninh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026; khẳng định niềm tin, động lực cố gắng của tỉnh: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước, là một trong 9 địa phương thuộc nhóm đóng góp lớn cho tăng trưởng cả nước.

Công nghiệp-xây dựng tăng 12,5%, cơ cấu kinh tế công nghiệp-xây dựng chiếm tỷ trọng lớn 70,1%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,51%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 16,17%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 17,24%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 106,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 52,5 tỷ USD, tăng 31,49%, đứng đầu cả nước; công tác hỗ trợ xúc tiến, tiêu thụ vải thiều được triển khai quyết liệt với sự tham gia, đồng hành tích cực của các cấp chính quyền, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và tăng thu nhập cho người dân. Thu hút vốn FDI đứng thứ 4 cả nước; toàn tỉnh có 4.478 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 80.199 tỷ đồng...

Tuy nhiên, tỉnh Bắc Ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, cần tập trung chỉ đạo: Cơ cấu kinh tế chưa thực sự bền vững, tăng trưởng phụ thuộc lớn vào khu vực FDI; giá trị sản xuất của khu vực FDI chiếm tỷ trọng rất cao trong nền kinh tế.

Công nghiệp hỗ trợ, tỷ lệ nội địa hóa, năng lực doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn còn thấp.

Một số dự án lưới điện, hạ tầng truyền tải chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng phụ tải cho sản xuất công nghiệp.

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Tỉnh phải quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Trung ương Đảng, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 16/4/2026 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I.

Rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 để tiếp tục giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, xã, phường; phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh theo dõi từng địa bàn, từng lĩnh vực; lấy sản phẩm, kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ.

Bám sát mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 12,5-13%

Về thúc đẩy tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tổ chức thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 6/7/2026 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, chuyển mạnh sang tăng trưởng chất lượng cao, bền vững, dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Dây chuyền may mặc xuất khẩu tại Bắc Ninh. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Bám sát mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 12,5-13%, rà soát động lực tăng trưởng của từng ngành, từng dự án, từng địa bàn, nhất là các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, logistics, thương mại, dịch vụ, đầu tư công và thu hút đầu tư.

Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho toàn bộ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo đúng tiến độ và các công trình phục vụ APEC 2027; đẩy nhanh triển khai các tuyến giao thông kết nối với Hà Nội và các khu vực liên quan.

Xử lý tình trạng chuyển giá, trốn thuế trong khu vực doanh nghiệp FDI

Về phát triển công nghiệp, từng bước chuyển từ trung tâm sản xuất, lắp ráp quy mô lớn sang trung tâm công nghiệp công nghệ cao; giảm dần sự phụ thuộc vào khu vực FDI thông qua phát triển doanh nghiệp trong nước, nâng tỷ lệ nội địa hóa, xây dựng mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có đủ năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ thu hút doanh nghiệp FDI theo Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; trong đó thu hút doanh nghiệp FDI thế hệ mới, chuyển từ mô hình đầu tư đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái phát triển tại Việt Nam. Đồng thời, tăng cường kiểm soát chặt chẽ, xử lý tình trạng chuyển giá, trốn thuế trong khu vực doanh nghiệp FDI.

Thu hút các dự án mới, nhất là trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, AI, công nghệ số, thiết bị thông minh phải gắn với yêu cầu về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu-phát triển, sử dụng nhà cung ứng tại chỗ, tiêu chuẩn môi trường và đóng góp dài hạn cho nền kinh tế địa phương.

Sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại cơ quan công sở, nhà xưởng, kho bãi, hộ gia đình.

Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ

Về thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu và logistics, Phó Thủ tướng yêu cầu Tỉnh đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt vào khu công nghiệp, khu đô thị, vùng nông thôn và các kênh phân phối hiện đại, gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam."

Đối với các sản phẩm có lợi thế như vải thiều, nông sản chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, hàng tiêu dùng và sản phẩm gắn với du lịch văn hóa - di sản, tiếp tục hỗ trợ chuẩn hóa chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và kết nối với hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử, trung tâm phân phối tại Hà Nội, vùng Thủ đô, các tỉnh phía Bắc và thị trường xuất khẩu.

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng logistics; thúc đẩy thương mại điện tử, hệ thống phân phối hàng hóa của doanh nghiệp trên nền tảng số. Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là trên môi trường thương mại điện tử, livestream, mạng xã hội, bưu chính và chuyển phát nhanh. Khắc phục tình trạng nhập siêu 6 tháng cuối năm.

Sản xuất các loại loa và tai nghe điện thoại di động tại nhà máy của Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh), tại Khu Công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp tục phát huy vai trò là một trong những trung tâm xuất khẩu lớn nhất của cả nước; chuyển trọng tâm từ tăng nhanh kim ngạch sang tăng giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa và năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp logistics, dịch vụ kỹ thuật, kiểm định, đóng gói, kho bãi và chuỗi cung ứng tại chỗ, để doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao hơn như linh kiện, vật liệu, thiết bị hỗ trợ, phần mềm, dịch vụ kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của các tập đoàn xuất khẩu lớn.

Thực hiện các đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Về nông nghiệp, tài nguyên, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản. Thực hiện các đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thông qua tháo gỡ rào cản, nút thắt cơ chế, chính sách, gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Xây dựng Chính phủ số, nông nghiệp số, số hóa các dữ liệu về tài nguyên môi trường, tạo lập nền tảng tài nguyên số, dữ liệu về thông tin địa lý, đất đai...

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai, không để dữ liệu được tạo lập nhưng không khai thác được.

Tập trung công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý đất đai.

Khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê

Về phát triển nhà ở cho thuê, Phó Thủ tướng yêu cầu Tỉnh quán triệt và triển khai đồng bộ chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 26/5/2026, Thông báo số 286/TB-VPCP ngày 4/6/2026 về phát triển nhà ở cho thuê.

Chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức, tư duy từ việc chú trọng, đáp ứng yêu cầu sở hữu nhà ở sang bảo đảm thực hiện quyền có nhà ở của người dân; nhà nước đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển nhà ở cho thuê. Như vậy, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp không có đủ điều kiện sở hữu nhà thì sẽ có cơ hội tiếp cận nhà ở cho thuê với giá cả phù hợp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Tỉnh bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Chủ động phản ánh với cấp có thẩm quyền những quy định, cơ chế, chính sách chưa hợp lý để nghiên cứu, điều chỉnh, bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thực chất, phù hợp thực tiễn.

Cùng với đó là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; công tác y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm; chú trọng bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy vì Nhân dân phục vụ; đề cao trách nhiệm giải trình và nêu gương của cán bộ, công chức.

Nghiên cứu mô hình tăng trưởng gắn với phát triển hài hòa, bền vững; thúc đẩy phát triển hạ tầng xã hội, trường quốc tế, bệnh viện chất lượng cao, bệnh viện quốc tế; các thiết chế văn hóa như công viên văn hóa, khu vui chơi giải trí… đây là những dịch vụ rất thiết yếu để phục vụ người dân Bắc Ninh, chuyên gia nước ngoài và người lao động đang làm việc tại địa phương. Đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Cân bằng cơ cấu kinh tế giữa công nghiệp, dịch vụ và nông, lâm nghiệp, giữa số lượng doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, giữa phát triển kinh tế và chăm lo đời sống người dân, gắn với các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa thành thị, nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thúc đẩy việc sử dụng và phát triển vận tải đường thủy nội địa, góp phần giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.../.

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