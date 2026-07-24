Chính trị

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm và bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ ba

Ngày 24/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ năm và họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 24/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ năm và họp phiên bế mạc.

1. Buổi sáng ngày 24/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV làm việc tại Hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận.

Trung ương và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về 3 nội dung:

(1) Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

(2) Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

(3) Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương.

2. Buổi chiều, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị tại Hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu, giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về kinh tế-xã hội và phát triển đất nước.

Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng xã hội an toàn và an ninh quốc gia.

Trung ương thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước; đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV #Hội nghị lần thứ ba #Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #DHD-bt TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đồng chủ trì hội nghị về Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội

Chiều 24/7/2026, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đội tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y trên đường làm nhiệm vụ tuần tra biên giới. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Giữ ngọn lửa bình yên nơi ngã ba biên giới

Không chỉ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Biên phòng còn là cầu nối gắn kết quân với dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.