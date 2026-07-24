Điện mừng kỷ niệm lần thứ 74 Ngày Quốc khánh Cộng hòa Arab Ai Cập

Ngày 23/7, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 74 Ngày Quốc khánh Cộng hòa Arab Ai Cập (23/7/1952-23/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Mostafa Madbouly, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hạ viện Hisham Badawy và Chủ tịch Thượng viện Essam El-Din Farid.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác Quốc tế và người Ai Cập ở nước ngoài Badr Abdellaty./.

Hai nước Việt Nam và Ai Cập thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Thứ trưởng Samar Al-Ahdal khẳng định Ai Cập đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam và mong muốn kỳ họp lần thứ 6 của Ủy ban hỗn hợp sẽ trở thành dấu mốc hợp tác quan trọng.