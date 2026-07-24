Thực hiện "4 kiên định" về chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm 2026.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong 6 tháng đầu năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng vượt khó của các đơn vị trực thuộc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Ngô Văn Cương đề nghị các cấp ủy đảng, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện "4 kiên định" về chính trị, tư tưởng, gồm Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Yêu cầu tiếp theo là: Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả, đóng góp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác 35 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Sau hội nghị, cấp ủy các tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai công tác 35; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, qua đó tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, có "sức đề kháng", có năng lực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, thế lực thù địch.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030./.

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đảng ủy Chính phủ xác định truyền thông chính sách cần được triển khai xuyên suốt từ dự thảo, tổ chức thực hiện đến đánh giá kết quả nhằm nâng cao đồng thuận xã hội và ngăn chặn thông tin xấu độc.

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