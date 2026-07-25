Hưng Yên: Đại tướng Lương Tam Quang dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 25/7, tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc điểm của tỉnh.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Việt Tiến thời gian qua. Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở, ban, ngành của tỉnh, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Việt Tiến đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh, Công an xã nói chung, công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng.

Đồng thời cảm ơn và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân xã Việt Tiến, sự vào cuộc hiệu quả của người dân là yếu tố đặc biệt quan trọng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Để ngày hội ngày càng có ý nghĩa, phong trào ngày càng thực chất, hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền tập trung kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân tốt nhất.

Tỉnh ủy Hưng Yên, Đảng ủy xã Việt Tiến cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng, phát huy cao độ không gian phát triển mới, với tiềm năng, lợi thế của địa phương, vận hành hiệu quả, hiệu lực mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ động tháo gỡ khắc phục mọi khó khăn để phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng Việt Tiến trở thành hình mẫu về xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, để người dân có cuộc sống thật sự bình yên, hạnh phúc.

Lực lượng Công an tỉnh, Công an xã làm nòng cốt, tham mưu với Tỉnh ủy, Đảng ủy xã lãnh đạo triển khai, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, huy động sự vào cuộc của toàn dân xây dựng Việt Tiến là xã đi đầu không ma túy, tiến đến không tội phạm, không tai nạn, tệ nạn, người dân có cuộc sống thật sự văn minh, hạnh phúc.

Bộ trưởng đề nghị mỗi gia đình, mỗi người dân gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm, trở thành một "mắt xích" trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh nói chung, xã Việt Tiến nói riêng tiếp tục được củng cố, phát triển nhờ sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, Bộ Công an cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Phong trào đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương nghiêm túc quán triệt, tiếp thu và triển khai có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh và chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; giữ vững môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội.

Sáu tháng đầu năm 2026, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hiện xã duy trì 18 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 51 thành viên và 70 mô hình tự quản, trong đó có các mô hình về an ninh, trật tự, tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, điểm chữa cháy công cộng, tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy và camera giám sát an ninh.

Trong 6 tháng đầu năm, địa phương thành lập thêm 3 mô hình tự quản, thu hút 57 hộ dân với 206 nhân khẩu tham gia. Đến nay, 100% khu dân cư, cơ sở giáo dục và 2 doanh nghiệp trên địa bàn đã đăng ký đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2026; xã Việt Tiến cũng đăng ký xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích cao trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng; nhiều gia đình có công, gia đình chính sách trên địa bàn được tặng quà.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi gia đình bà Tạ Thị Hải là mẹ Liệt sỹ tại thôn Yên Khê, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã tới thắp hương tại Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) và tới thăm hỏi gia đình bà Tạ Thị Hải là mẹ liệt sỹ (xã Việt Tiến)./.

Đại tướng Lương Tam Quang làm việc tại Gia Lai, tri ân người có công Trong chuyến công tác tại Gia Lai, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

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