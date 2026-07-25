Đồng chí Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Chiều 25/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, thay mặt Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Cần Thơ là một trong bảy thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò đô thị hạt nhân, trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; GRDP năm 2025 ước tăng 7,23%, sáu tháng đầu năm 2026 tăng 6,77%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu ngân sách đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, nhất là sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lê Quang Tùng trong thời gian giữ cương vị Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng thời cho biết xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã quyết định điều động đồng chí Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang và điều động đồng chí Đỗ Thanh Bình trở lại Cần Thơ đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, đồng chí Đỗ Thanh Bình là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, từng kinh qua nhiều cương vị công tác ở địa phương và Trung ương; từng giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, sau đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí được đánh giá có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, có tư duy đổi mới, khả năng quy tụ, đoàn kết và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng đồng chí Đỗ Thanh Bình nhận nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp, ngành tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng hành cùng tân Bí thư Thành ủy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Thành ủy Cần Thơ tập trung thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh phát triển kinh tế, rà soát các kịch bản tăng trưởng, khai thác hiệu quả các nguồn lực để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Thành phố cần nghiên cứu những động lực tăng trưởng mới, ứng dụng khoa học, công nghệ vào nông nghiệp, phát triển năng lượng, logistics và phát huy vai trò trung tâm cung ứng nông sản, thực phẩm cho khu vực phía Nam.

Cùng với đó, thành phố cần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, đổi mới công tác cán bộ, nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế và chất lượng hoạt động của bộ máy. Đồng thời, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát triển văn hóa-xã hội, chăm lo an sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nhà ở xã hội và đời sống nhân dân.

Bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển của thành phố, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Cần Thơ cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khát vọng đổi mới để trở thành thành phố sông nước hiện đại tầm cỡ châu Á, trung tâm logistics quốc tế, giữ vai trò cực tăng trưởng và dẫn dắt sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị tin tưởng phân công trở lại công tác tại Cần Thơ. Đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đồng chí nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, xem đây là sự tin tưởng, giao phó trách nhiệm để cùng tập thể lãnh đạo thành phố cụ thể hóa thành chương trình hành động ngay trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Đồng chí Đỗ Thanh Bình cho biết sau gần một năm công tác tại Trung ương, trở lại Cần Thơ lần này mang đến nhiều cảm xúc bởi đây là địa phương từng gắn bó, cùng tập thể lãnh đạo thành phố giải quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí ghi nhận những chuyển biến tích cực về diện mạo đô thị, kết cấu hạ tầng và đời sống nhân dân; đồng thời cho rằng thành phố vẫn còn nhiều dư địa phát triển, cần tiếp tục khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng và lợi thế.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ cam kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy kế thừa những thành quả đã đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương thành những kết quả cụ thể, chuyển hóa tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, đưa Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí cũng khẳng định sẽ giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; làm việc quyết liệt hơn, gần cơ sở hơn, với tinh thần "nói ít, làm nhiều, làm đến cùng"; bắt tay ngay vào công việc sau hội nghị, không cầu toàn nhưng phải chắc chắn, không nóng vội nhưng cũng không để chậm trễ, tạo ra những kết quả cụ thể phục vụ sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê tỉnh Cà Mau; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân Kinh tế Chính trị. Đồng chí trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang (cũ) như: Phó Bí thư, Bí thư Huyện Đoàn; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tháng 1/2025, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi thành phố Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ (mới).

Đến tháng 9/2025, đồng chí Đỗ Thanh Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Tháng 10/2025, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngày 22/7/2026, đồng chí Đỗ Thanh Bình thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 để nhận nhiệm vụ công tác mới./.

Ông Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.