Đồng chí Lê Quang Tùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Sáng 25/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, thay mặt Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi trao quyết định, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết đồng chí Lê Quang Tùng là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều nhiều vị trí công tác khác nhau và được đánh giá là cán bộ có năng lực, với phương pháp làm việc khoa học. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị đồng chí Lê Quang Tùng trên cương vị mới, phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, bắt tay ngay vào công việc, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu, dám dấn thân vào những việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm.

Cùng với đó tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo đúng tinh thần và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất theo đúng phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra: “Một An Giang- Một tầm nhìn- Một ý chí- Một niềm tin thắng lợi”, thể hiện khát khao, ước muốn vươn lên của Đảng bộ và nhân dân An Giang.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã phân công và giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030; đây vừa là niềm vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước nhân dân và trước Đảng bộ tỉnh An Giang.

Theo tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang, sau sáp nhập tỉnh An Giang tạo nên không gian phát triển mới với quy mô, tiềm năng và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo tỉnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Tỉnh ủy; nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, tận tâm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nỗ lực lắng nghe, sâu sát cơ sở, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và tặng hoa chúc mừng đối với các đồng chí. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Tiến Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Ông Lê Quang Tùng, sinh ngày 30/10/1971; quê quán xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Lê Quang Tùng có trình độ chuyên môn là Tiến sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Cơ khí giao thông, Cử nhân tiếng Anh, Cao cấp lý luận chính trị. ​ Ông Lê Quang Tùng từng trải qua nhiều chức vụ: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. ​ Từ 11/2024 đến 26/9/2025, ông Lê Quang Tùng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. ​ Ngày 27/9/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ./.

Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Trung tướng Đinh Văn Nơi được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

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