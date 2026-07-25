Phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Qua nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIV), nhiều cán bộ, chuyên gia bày tỏ quan tâm đến vấn đề xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người, trong đó đều nhấn mạnh cần tập trung phát triển con người toàn diện để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đầu tư mạnh cho con người

Là người có nhiều năm nghiên cứu về thị trường lao động, nhân lực và giáo dục nghề nghiệp, Thạc sỹ Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu "xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người" không chỉ là một định hướng phát triển kinh tế mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị quốc gia. Trong bối cảnh thế giới cạnh tranh bằng đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, lợi thế không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ mà chuyển sang chất lượng nguồn nhân lực và năng lực sáng tạo.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Thạc sỹ Trần Anh Tuấn, điều này tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm đổi mới tư duy quản trị, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chuyển trọng tâm từ tăng trưởng dựa vào vốn và lao động giá rẻ sang năng suất, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó là xây dựng nền hành chính tinh gọn, minh bạch, số hóa, giảm chi phí xã hội, rút ngắn thời gian ra quyết định và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách; tái cấu trúc phương thức điều hành của nhà nước để thích ứng với môi trường số và kinh tế tri thức.

Cuối cùng, đó là đầu tư mạnh cho con người, xem nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng bền vững. Xác định chất lượng nguồn nhân lực và nhân tài là chủ thể, động lực quyết định giá trị gia tăng của nền kinh tế số.

Gợi mở các giải pháp để hiện thực hóa mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, Thạc sỹ Trần Anh Tuấn cho rằng, cần xây dựng cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp- Người lao động, đồng thời cần triển khai một số vấn đề cần ưu tiên.

Đó là xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia và theo từng địa phương, từng ngành nghề để định hướng quy mô và cơ cấu đào tạo; tạo cơ chế để doanh nghiệp tham gia sâu vào toàn bộ quá trình đào tạo, từ xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, giảng dạy, thực tập đến đánh giá kỹ năng nghề, hình thành các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động thông qua các cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Để gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và người lao động trong mô hình phát triển mới, cần thực hiện các cơ chế đột phá gồm chính sách ưu đãi doanh nghiệp tham gia đào tạo, cơ chế đồng xây dựng chương trình học và quỹ hỗ trợ phát triển kỹ năng gắn với nhu cầu thực tế, Thạc sỹ Trần Anh Tuấn đề xuất.

Các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm định chất lượng và công nhận kỹ năng theo chuẩn quốc gia và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch chuyển lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động, kết nối dữ liệu về đào tạo, việc làm và nhu cầu tuyển dụng để cung-cầu nhân lực gặp nhau nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Nhà nước với vai trò kiến tạo thể chế, nhà trường đổi mới phương thức đào tạo, doanh nghiệp trở thành đối tác chiến lược và người lao động chủ động học tập suốt đời thì mô hình phát triển mới dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người sẽ trở thành động lực quan trọng đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Tình người vẫn luôn là nền tảng phát triển

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng: Thông điệp “Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, tình người” đánh trúng vào bản sắc và trái tim của người dân thành phố mang tên Bác. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Là người làm công tác Mặt trận nhiều năm tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nổi tiếng với truyền thống năng động, nghĩa tình, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh chia sẻ bà rất vui khi nghe thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh, phát triển toàn diện con người.

Thông điệp “Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, tình người” đánh trúng vào bản sắc và trái tim của người dân thành phố mang tên Bác. Thực tiễn thời gian qua đã chứng minh, dù nhịp sống hối hả, dù phát triển kinh tế nhanh đến đâu, tình người vẫn luôn là nền tảng. Như những gì đã trải qua trong đại dịch COVID-19 tại Thành phố khi cả hệ thống chính trị, mọi cán bộ, chiến sỹ, người dân không phân biệt tôn giáo, dân tộc, giàu nghèo đã cùng chung tay, góp sức giúp Thành phố vượt qua đại dịch.

Gần đây nhất, công tác quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã nhận được nhân dân ủng hộ, đồng lòng quan tâm đến sức khỏe và kết quả công việc của lực lượng làm nhiệm vụ là minh chứng cho nét đẹp văn hóa, tình nghĩa ấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định lấy hạnh phúc và chất lượng sống của nhân dân làm thước đo cuối cùng, cùng với tư tưởng tinh gọn bộ máy để phục vụ nhân dân tốt hơn, đây chính là kim chỉ nam cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị không chỉ giàu mạnh về kinh tế, hiện đại về hạ tầng, mà phải là nơi mỗi người dân, từ người nghèo, người yếu thế đều cảm nhận được sự ấm áp, an toàn và hạnh phúc.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa cho rằng quán triệt sâu sắc thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong giai đoạn mới, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng phải tiếp tục tập trung thay đổi về phương thức và nội dung công tác Mặt trận với tiêu chí đặt lợi ích và kết quả thụ hưởng của nhân dân làm thước đo hoạt động.

Phường Bình Thạnh luôn xác định phương châm "nói thật-nghĩ thật-làm thật -người dân được thụ hưởng thật," xây dựng khu dân cư không chỉ sống "cùng nhau", mà còn sống "vì nhau," từ đó các hoạt động phong trào đều hướng về thực chất, lấy người dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ sự đồng thuận qua đó góp phần khẳng định vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn phường./.

Hội nghị Trung ương 3: Thống nhất cao nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.

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