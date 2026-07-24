Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1389/QĐ-TTg ngày 23/7/2026 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh (bao gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã); các giới hạn như sau: phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp các tỉnh Hưng Yên, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh; phía Đông giáp các tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn; phía Tây giáp thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên.

Bắc Ninh - đô thị xanh, thông minh, văn minh, hiện đại

Mục tiêu chung của Quy hoạch là cụ thể hóa định hướng phát triển tỉnh Bắc Ninh trở thành đô thị loại I và thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức không gian đô thị-nông thôn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông đa phương thức đồng bộ, hiện đại; kiến tạo hình mẫu đô thị xanh, thông minh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc, có sức cạnh tranh hàng đầu trong nước và khu vực.

Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0"; phát huy vai trò là trung tâm công nghiệp điện tử, trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Quy hoạch nhằm nâng cao toàn diện chất lượng sống của nhân dân; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh; làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý phát triển đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và triển khai các quy hoạch, dự án đầu tư theo quy định.

Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.

Xây dựng Bắc Ninh thành cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc và cả nước, là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Trở thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực. Hoàn thiện kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics đa phương thức.

Đến năm 2040 đạt thành phố có nền kinh tế cân bằng giữa công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ, logistics liên hoàn hàng đầu khu vực. Khẳng định vị thế là cực tăng trưởng quốc gia với hệ thống đô thị có hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, xanh và bền vững, vận hành dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện.

Khu công nghiệp Hòa Phú, Khu công nghiệp đầu tiên ở Hiệp Hòa - Trung tâm công nghiệp mới của tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Đến năm 2050 trở thành thành phố đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á, đóng góp quan trọng vào tầm nhìn chiến lược của quốc gia. Là hình mẫu về phát triển nền kinh tế vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Phát triển kinh tế thịnh vượng gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0". Môi trường xã hội văn minh, hiện đại, có văn hóa nổi bật và lan tỏa di sản văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Tầm nhìn đến năm 2075, Bắc Ninh trở thành đô thị lớn, thịnh vượng, phát triển bền vững, có khả năng dung nạp trên 10 triệu dân; tổ chức không gian đô thị hợp lý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong dài hạn.

Mô hình cấu trúc phát triển

Theo Quy hoạch, Bắc Ninh phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, theo đặc điểm của các không gian tự nhiên mang tính đặc thù. Cấu trúc phát triển được tổ chức theo 3 phân vùng phát triển, 4 hành lang phát triển dọc các trục giao thông chiến lược và đường vành đai, cùng 6 cụm trung tâm động lực.

3 phân vùng phát triển:

Vùng phát triển công nghiệp-đô thị trung tâm (Vùng 1): gồm các khu vực Từ Sơn, Tiên Du, Kinh Bắc, Yên Phong, Quế Võ, Bắc Giang, Hiệp Hòa và các không gian liên kết. Đây là vùng động lực chủ yếu về giáo dục-đào tạo, văn hóa, công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn và dịch vụ cấp vùng.

Dây chuyền sản xuất điện tử tại một doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp Thanh Vân ở Bắc Ninh. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Vùng phát triển thương mại, dịch vụ, logistics phía Nam (Vùng 2): gồm khu vực Nam sông Đuống (Gia Thuận). Vùng này gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hướng tới đô thị hàng không, thương mại quốc tế và logistics hàng không.

Vùng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp phía Đông (Vùng 3): gồm Lục Ngạn, Sơn Động, Tây Yên Tử và các không gian liên kết. Chức năng chủ đạo là nông nghiệp hàng hóa, lâm nghiệp, du lịch sinh thái, tín ngưỡng và bảo tồn thiên nhiên.

4 hành lang phát triển chủ đạo kết hợp với hệ thống 3 đường vành đai vùng đô thị Hà Nội, bao gồm:

Hành lang Bắc-Nam: liên kết Lạng Sơn-Lạng Giang-Bắc Giang-Bắc Ninh-Từ Sơn-Hà Nội thông qua tuyến cao tốc (CT.01), Quốc lộ 1, các tuyến hướng tâm như đường tỉnh 299, đường tỉnh 295C, hành lang đường sắt liên vận.

Hành lang Đông-Tây phía Nam sông Cầu và Bắc sông Đuống: liên kết Sóc Sơn (thành phố Hà Nội)-Yên Phong-Tiên Du-Kinh Bắc-Quế Võ-Chí Linh (thành phố Hải Phòng) thông qua Quốc lộ 18 và đường Vành đai 4;

Hành lang Đông-Tây phía Nam sông Đuống: liên kết Đông Anh (thành phố Hà Nội)-Gia Thuận-Hải Dương (thành phố Hải Phòng)-Hạ Long (Quảng Ninh) thông qua tuyến đường nối Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình kéo dài, đường sắt tốc độ cao.

Vành đai công nghiệp-đô thị liên kết vùng đô thị Hà Nội: gắn kết theo không gian các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 4,5, Vành đai 5 và các đường tỉnh: đường tỉnh 278, đường tỉnh 285B, đường tỉnh 295, Quốc lộ 17... phân bố ưu tiên công nghiệp, đô thị-dịch vụ cấp vùng.

6 cụm trung tâm động lực phát triển gồm: Cụm đô thị hạt nhân Kinh Bắc-Bắc Giang-Quế Võ; cụm Yên Phong-Hiệp Hòa; đô thị hạt nhân Gia Thuận; cụm Từ Sơn-Tiên Du; cụm Lạng Giang-Lục Nam; cụm Lục Ngạn-Sơn Động./.

Bắc Ninh chuyển mạnh sang tăng trưởng chất lượng cao, bền vững Bắc Ninh hướng tới tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, dựa trên đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao và phát triển hạ tầng đồng bộ.