Lan tỏa giá trị các tác phẩm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 24/7, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2026.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút 2.496 tác phẩm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Nhiều tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, bám sát các vấn đề thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 48 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 giải A, 6 giải B, 12 giải C và 27 giải Khuyến khích. Đồng thời, lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu gửi tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức cuộc thi, xây dựng phẩm chính luận có chất lượng và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là số lượng tác phẩm tham gia lớn nhất qua 5 lần tổ chức, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và xã hội. Kết quả của cuộc thi tiếp tục khẳng định, Nghị quyết số 35-NQ/TW cùng các nghị quyết, chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

“Nội dung nhiều tác phẩm đã bám sát các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; khẳng định tính đúng đắn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tinh gọn bộ máy và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Những lý luận phức tạp được chuyển tải thành câu chuyện cụ thể, gần gũi, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đồng thuận và tích cực thực hiện," Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đánh giá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị, Ban Chỉ đạo 35 các cấp và cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cuộc thi theo hướng thực chất, tránh chạy theo số lượng; khuyến khích cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tích cực tham gia nghiên cứu, viết bài. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm chất lượng, gắn nội dung cuộc thi với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Dịp này, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyên truyền và tổ chức cuộc thi gồm: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau; tặng Bằng khen cho 3 tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc./.

Định hướng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu có tính sống còn đối với sự ổn định chính trị, sự vững mạnh của Đảng và phát triển bền vững của đất nước.