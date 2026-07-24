Lai Châu: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong trận lũ quét ở Mường Than

Ngày 24/7, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Mường Than (Lai Châu) cho biết các lực lượng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ quét xảy ra ngày 17/7 tại địa phương này.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ cùng ngày, Công an xã Mường Than phát hiện 1 thi thể nữ nổi trên mặt hồ thủy điện Mường Mít thuộc bản Mường Mít (xã Mường Than).

Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể trên được xác định là bà Đỗ Thị Hoa (sinh năm 1969, trú tại bản Chít, xã Mường Than). Đây là nạn nhân mất tích do lũ ống, lũ quét xảy ra ngày 17/7 trên địa bàn xã. Công an xã Mường Than đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình về nhà chôn cất theo quy định.

Như vậy, trận lũ quét xảy ra tại địa bàn xã Mường Than vào ngày 17/7 đã làm 9 người chết, trong đó 8 người có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Than, 1 người có hộ khẩu thường trú tại xã Pắc Ta; 9 người bị thương.

Ngay sau khi lũ quét xảy ra, hơn 700 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội, dân quân cùng nhiều máy móc được huy động đến Mường Than để tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Cùng với việc tìm kiếm các nạn nhân, lực lượng chức năng tổ chức thông tuyến giao thông, cấp phát nhu yếu phẩm, sơ tán người dân, di dời tài sản, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa và rà soát những khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ngày 20/7, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Tổng thiệt hại tại địa phương ước tính khoảng 270 tỷ đồng.

Ngày 21/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác đến xã Mường Than, kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn, thăm hỏi các gia đình có người thiệt mạng, mất tích và động viên những hộ đang phải sơ tán; kiểm tra vị trí dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà./.

Lai Châu: Bộ đội thần tốc xây nhà cho người dân vùng lũ Mường Than Lũ quét khiến vùng đất Mường Than, tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng nề về người và tài sản; 24 hộ dân mất nhà do lũ đang được hỗ trợ xây nhà mới và sẽ xong trước 30/8 để đón người dân vào ở.

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