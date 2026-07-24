Động thổ khu phức hợp logistics khoảng 63 triệu Euro tại Hưng Yên

Sáng 24/7, DHL Supply Chain (thuộc Tập đoàn DHL - Đức) đã động thổ khu phức hợp logistics tại khu công nghiệp Yên Mỹ (Hưng Yên) nhằm tăng cường kết nối chuỗi cung ứng tại miền Bắc Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược thuộc tỉnh Hưng Yên, khu phức hợp DHL North Logistics Campus có kết nối trực tiếp tới tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, thuận tiện di chuyển đến Sân bay quốc tế Nội Bài, trung tâm Hà Nội và Cảng Hải Phòng, cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc Việt Nam.

Với tổng diện tích hơn 82.500m² gồm bốn khối công trình, DHL North Logistics Campus được quy hoạch để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của khách hàng. Giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2027, sẽ cung cấp khoảng 41.180m² diện tích kho vận chất lượng cao trên hai khối nhà. Giai đoạn 2 dự kiến được triển khai trong nửa cuối năm 2028.

Được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế, khu phức hợp có khả năng phục vụ đa dạng ngành nghề, từ công nghệ, ôtô, sản xuất công nghiệp, bán lẻ và hàng tiêu dùng đến lĩnh vực y tế và khoa học sự sống.

Với tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng (tương đương 63 triệu Euro), DHL North Logistics Campus sẽ trở thành đầu mối logistics quan trọng, hỗ trợ hiệu quả cho cả hoạt động phân phối trong nước và giao thương quốc tế, góp phần nâng cao năng lực kết nối và hiệu quả chuỗi cung ứng trong khu vực.

Đánh giá dự án này sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hưng Yên, tạo thu hút đầu tư, ông Lâm Đức Thuấn, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên bày tỏ cam kết đồng hành cùng với DHL Supply Chain và các doanh nghiệp đầu tư khu công nghiệp, hỗ trợ hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư yên tâm đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ông Bertrand Juvigny, Tổng Giám đốc DHL Supply Chain Việt Nam đánh giá thương mại hiện là lĩnh vực kết nối quốc tế mạnh nhất của Việt Nam, với vị trí thứ 9 thế giới, đồng thời được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng trưởng tuyệt đối lớn thứ tư toàn cầu về thương mại hàng hóa trong giai đoạn 2026-2030. Những tín hiệu tích cực này tiếp tục củng cố niềm tin của DHL vào tiềm năng phát triển dài hạn của thị trường Việt Nam.

“Là khu phức hợp logistics hạng A lớn nhất của DHL Supply Chain tại Đông Nam Á, DHL North Logistics Campus được phát triển để đáp ứng nhu cầu của thế hệ chuỗi cung ứng mới với hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, khả năng sẵn sàng cho tự động hóa và định hướng vận hành bền vững. Khoản đầu tư này giúp chúng tôi đến gần hơn với khách hàng cũng như các khu vực tăng trưởng trọng điểm của Việt Nam,” ông Bertrand Juvigny nói.

Ông Bertrand Juvigny, Tổng Giám đốc DHL Supply Chain Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khi đi vào hoạt động, DHL North Logistics Campus sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cung cấp các giải pháp logistics tích hợp của DHL Supply Chain, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương thông qua tạo việc làm, thu hút đầu tư và thúc đẩy hình thành một hệ sinh thái chuỗi cung ứng hiện đại, kết nối và linh hoạt hơn.

Dự án cũng nối tiếp chuỗi đầu tư chiến lược của DHL tại Việt Nam trong những năm gần đây, bao gồm việc mở rộng Trung tâm Gateway tại Hà Nội và các kho khai thác hàng lẻ tại Hải Phòng, qua đó tái khẳng định cam kết lâu dài của DHL đối với thị trường Việt Nam./.

DHL là thương hiệu trong lĩnh vực logistics. Các đơn vị kinh doanh thuộc DHL cung cấp danh mục dịch vụ logistics toàn diện, từ chuyển phát bưu kiện trong nước và quốc tế, giải pháp thương mại điện tử và hoàn tất đơn hàng, chuyển phát nhanh quốc tế, vận tải đường bộ, đường hàng không và đường biển đến quản lý chuỗi cung ứng cho nhiều ngành công nghiệp.

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