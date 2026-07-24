Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai trên 2 tuyến quốc lộ qua Lai Châu

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cục, ban trực thuộc và Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 thuộc phạm vi Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc qua địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các đoạn Quốc lộ 32, Quốc lộ 279 và các tuyến đường thuộc phạm vi dự án do Ban làm chủ đầu tư; xác định đầy đủ các vị trí sạt lở, sụt lún, hư hỏng nền, mặt đường, công trình thoát nước, mái taluy, công trình phòng hộ và các vị trí có nguy cơ tiếp tục phát sinh mất an toàn giao thông.

Đơn vị này cần tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu khẩn trương xử lý các vị trí sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường và công trình bị hư hỏng; bảo đảm thông xe bước 1 các vị trí trên Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 thuộc dự án trước 25/7, không để ách tắc giao thông.

Ban Quản lý dự án 2 bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24h tại các vị trí xung yếu; tăng cường tuần tra, chốt trực, cảnh giới và điều tiết giao thông; lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông. Đối với vị trí chưa bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn, phải kiểm soát, ngăn chặn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tổ chức thực hiện, tiến độ khắc phục, công tác bảo đảm an toàn giao thông và tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin báo cáo đối với các đoạn tuyến thuộc phạm vi dự án.

Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu và các cơ quan liên quan rà soát, xác định cụ thể phạm vi, nguyên nhân và mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc dự án; phân định hư hỏng do thiên tai với các tồn tại trong quá trình thi công và trách nhiệm của các chủ thể có liên quan theo hồ sơ thiết kế, hợp đồng và quy định của pháp luật.

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương khảo sát, lập và tổ chức thực hiện phương án khắc phục; nghiên cứu, lựa chọn giải pháp phù hợp, bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông và ổn định lâu dài.

Cơ quan chuyên ngành này cũng được giao phải ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai và kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án 2 tổ chức phân luồng giao thông từ xa tại các vị trí tắc đường (nếu có); huy động lực lượng chức năng của địa phương hỗ trợ điều tiết, cảnh báo, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông khi cần thiết.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu quản lý đường bộ I phối hợp với các lực lượng trong việc hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; rà soát vật tư dự phòng như: rọ thép, dầm thép… sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

Trước đó, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông các đoạn đường trên Quốc lộ 279 và Quốc lộ 32 qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu do ảnh hưởng của đợt mưa, lũ gây ra từ ngày 15-17/7 vừa qua đã làm nhiều tuyến đường liên thôn, liên bản bị sạt lở, bùn đất vùi lấp, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng./.

Lai Châu: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt Quốc lộ 32 và 279 qua xã Mường Than Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 32 và 279 đoạn qua xã Mường Than, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.