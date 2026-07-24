Bộ Y tế: Hơn 30 triệu người dân đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Ngày 24/7, theo thông tin từ Bộ Y tế, triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân, tính đến nay cả nước đã có hơn 30,1 triệu người được khám, tương đương gần 30% dân số.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai trên phạm vi cả nước, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị thuộc Bộ, các địa phương và cơ sở y tế.

Song song với việc ban hành hướng dẫn chuyên môn, Bộ Y tế đã thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai.

Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố gửi về Bộ Y tế, tính đến trước ngày 23/7/2026, cả nước đã có 30.144.997 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đạt 29,63% dân số. Đồng thời, 3.817.409 người đã được lập Sổ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng cho việc quản lý sức khỏe liên tục và lâu dài.

Đây được xem là kết quả bước đầu tích cực trong quá trình hiện thực hóa chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo Bộ Y tế, việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ dừng ở hoạt động khám mà còn phải gắn với quản lý sức khỏe lâu dài, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, chuyển tuyến điều trị và theo dõi liên tục. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu và cơ chế vận hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Tại cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ toàn dân, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận nỗ lực của toàn ngành Y tế cùng sự phối hợp của các bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc triển khai trong thời gian tới phải chặt chẽ, khoa học và thống nhất hơn.

Theo đó, việc khám sức khỏe định kỳ phải đặt chất lượng lên hàng đầu, không chạy theo số lượng, không làm theo phong trào; đây là nhiệm vụ chung của ngành Y tế và chính quyền địa phương chứ không phải của riêng một cơ quan. Những nội dung đã rõ phải triển khai ngay nhưng không được vận dụng tùy tiện khi chưa có căn cứ pháp lý, đồng thời thực hiện thống nhất nguyên tắc "một người dân-một mã định danh-một hồ sơ sức khỏe-một kết quả báo cáo."

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động." Đây là định hướng quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trước ngày 15/12 Nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tăng tốc thực hiện để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho 100% người dân thành phố trước ngày 15/12.