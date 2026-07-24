Đề nghị 21 địa phương chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển và bão gần Biển Đông

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Văn bản số 33/BCĐ-BNNMT gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước (bao gồm Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang) đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển và bão gần Biển Đông.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), từ ngày 24-25/7, khu vực vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão (tên quốc tế NOUL).

Hồi 13 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Dự báo bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, sau đó đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển và bão gần Biển Đông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về diễn biến của gió mạnh trên biển và bão NOUL.

Các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp; giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đặc biệt, các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Bão Noul khả năng cao đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc Theo dự báo, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.