Hà Nội xây dựng phương án hỗ trợ người thu nhập thấp đổi xe máy cũ

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ; đồng thời giao Sở Xây dựng xây dựng phương án hỗ trợ người có thu nhập thấp thay thế phương tiện đã qua nhiều năm sử dụng, không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn số 3676/UBND-NNMT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg ngày 2/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án phát triển hệ thống cơ sở kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy, bảo đảm đáp ứng nhu cầu kiểm định trên địa bàn, phù hợp điều kiện thực tế của Thủ đô. Đồng thời, tổ chức triển khai công tác kiểm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm định khí thải theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý kiểm định khí thải; tiếp nhận thông tin về cơ sở kiểm định và dữ liệu kiểm định khí thải từ Bộ Xây dựng để phối hợp với Công an thành phố thực hiện quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị được giao tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách phát triển vận tải, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Biển “Vùng phát thải thấp” xuất hiện cạnh khu vực Ô Quan Chưởng, một trong những điểm cửa ngõ vào khu phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp trong việc thay thế các phương tiện đã qua nhiều năm sử dụng, có nguy cơ gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng quy chuẩn khí thải; đồng thời xây dựng phương án bố trí nguồn lực để miễn phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe môtô, xe gắn máy trên địa bàn.

Đối với lực lượng chức năng, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông bảo đảm tuân thủ quy định về mức khí thải và vùng phát thải thấp; căn cứ dữ liệu kiểm định do Cục Đăng kiểm Việt Nam chia sẻ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu đăng ký xe với Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường phục vụ công tác quản lý.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, góp ý xây dựng chính sách ưu đãi về thuế, phí và cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp, gián tiếp nhằm phát triển hệ thống cơ sở kiểm định khí thải cũng như hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện khi có yêu cầu.

Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu, bảo đảm phù hợp với lộ trình áp dụng các mức khí thải; đồng thời thực hiện kiểm định phương tiện đo khí thải theo quy định của pháp luật về đo lường.

Trong khi đó, Sở Công Thương phối hợp quản lý, kiểm tra và giám sát chất lượng nhiên liệu lưu hành trên thị trường; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ngành cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở để tuyên truyền về lộ trình triển khai, nội dung và kết quả thực hiện.

Theo Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội thuộc nhóm địa phương đầu tiên áp dụng lộ trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy nhằm từng bước kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm phát thải trong hoạt động giao thông đường bộ./.

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